Πλήθος ομογενών στη Μελβούρνη γιόρτασε τα Θεοφάνια: 18χρονος από τη Ρόδο έπιασε τον Σταυρό, δείτε βίντεο
Πλήθος ομογενών στη Μελβούρνη γιόρτασε τα Θεοφάνια: 18χρονος από τη Ρόδο έπιασε τον Σταυρό, δείτε βίντεο

Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία κληρικών, μελών της ελληνικής κοινότητας και πλήθους κόσμου που είχε συγκεντρωθεί στην προβλήτα

Πλήθος ομογενών στη Μελβούρνη γιόρτασε τα Θεοφάνια: 18χρονος από τη Ρόδο έπιασε τον Σταυρό, δείτε βίντεο
Με τη συμμετοχή πλήθους πιστών και σε έντονα πανηγυρικό κλίμα τιμήθηκαν τα Θεοφάνια στην Αυστραλία, με επίκεντρο τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Rye, κοντά στη Μελβούρνη. Όπως κάθε χρόνο, η τελετή του αγιασμού των υδάτων αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την ομογένεια, συγκεντρώνοντας δεκάδες νέους που βούτηξαν στα νερά για να πιάσουν τον Σταυρό.

Ξεχώρισε η στιγμή κατά την οποία τον Σταυρό ανέσυρε από τη θάλασσα ένας 18χρονος, ο οποίος συμμετείχε για τρίτη φορά στη συγκεκριμένη τελετή. Ο νεαρός, με καταγωγή της οικογένειάς του από τη Ρόδο, καταχειροκροτήθηκε από τους παρευρισκόμενους, σε ένα στιγμιότυπο που αποτυπώθηκε και σε βίντεο και διαδόθηκε στα κοινωνικά δίκτυα του Greek Plateia.

@greek.plateia

📍

♬ original sound - greek.plateia

Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία κληρικών, μελών της ελληνικής κοινότητας και πλήθους κόσμου που είχε συγκεντρωθεί στην προβλήτα, δημιουργώντας μια εικόνα έντονης συμμετοχής και συγκίνησης.


@greek.plateia

Rye, Theofania 2026 📍

♬ original sound - greek.plateia


@greek.plateia

Message from Archishop Makarios in Rye, Victoria

♬ original sound - greek.plateia
