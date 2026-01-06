Ξύπνησε από το κώμα το 3χρονο παιδί με εγκεφαλίτιδα στη Λάρισα
Ξύπνησε από το κώμα το 3χρονο παιδί με εγκεφαλίτιδα στη Λάρισα

Αισιόδοξοι δηλώνουν οι γιατροί για την κατάσταση της υγεία του μικρού παιδιού που παρουσιάζει καθημερινά βελτίωση

Διαρκή βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση της υγεία του 3χρονου παιδιού που νοσηλεύεται από τις 28 Δεκεμβρίου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας με εγκεφαλίτιδα, επιπλοκή της γρίπης.

Σύμφωνα με το οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού, που μίλησε στο magnesianews.gr, το παιδί «ξύπνησε» από τον λήθαργο, τρώει και έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο.

Η κατάστασή του εξελίσσεται σταδιακά πολύ καλά, δίνοντας ελπίδες στους γονείς για εξιτήριο στις επόμενες ημέρες, αν και οι γιατροί σημειώνουν ότι θα χρειαστεί λίγος χρόνος ακόμη, προκειμένου το παιδάκι να μπορέσει να ανακτήσει πλήρως τις δυνάμεις του.

Καθημερινή εξέλιξη

Πάντως, γονείς και ιατρικό προσωπικό βλέπουν καθημερινά την καλή εξέλιξη της υγείας του παιδιού με πολύ θετική ματιά.
Σημειώνεται ότι το παιδάκι είχε παρουσιάσει τις ημέρες των Χριστουγέννων υψηλό πυρετό αλλά και εμετούς. Οι γονείς του έσπευσαν να επισκεφθούν το Νοσοκομείο Βόλου, προκειμένου να εξετάσουν το παιδί οι παιδίατροι.

Έγινε εισαγωγή στην παιδιατρική κλινική του Αχιλλοπούλειου στις 27 του μήνα, όπου διαγνώστηκε η γρίπη αλλά και η επιπλοκή της εγκεφαλίτιδας και οι γιατροί αποφάσισαν να διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Έτσι, έγινε η μεταφορά του παιδιού την επόμενη ημέρα το πρωί, με τους γιατρούς του Πανεπιστημιακού να «πέφτουν» πάνω του, μιας και η εγκεφαλίτιδα χαρακτηρίζεται ως πολύ σοβαρή.
