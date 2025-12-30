Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται το τρίχρονο κοριτσάκι από τον Βόλο που διαγνώστηκε με εγκεφαλίτιδα
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, η κατάσταση του σταθεροποιήθηκε και δεν κρίθηκε αναγκαία η εισαγωγή του σε ΜΕΘ

Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται το τρίχρονο κοριτσάκι που διαγνώστηκε με εγκεφαλίτιδα στον Βόλο, έπειτα από επιπλοκές που εμφάνισε ενώ είχε γρίπη

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, τελικά το μικρό παιδί - που είχε μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας που διαθέτει ΜΕΘ Παίδων - δεν χρειάστηκε νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, καθώς η κατάστασή του σταθεροποιήθηκε και τελικά νοσηλεύεται στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου, καθώς οι διαγνωστικές του εξετάσεις είναι καλές.

Επιδεινώθηκαν τα συμπτώματα

Υπενθυμίζεται ότι το παιδί ανέβασε πυρετό που έφτασε 39°C τα Χριστούγεννα και τα συμπτώματα επιδεινώθηκαν, αρχίζοντας να κάνει και εμετούς, όπως ανέφερε το thenewspaper.gr. Την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, οι γονείς μετέφεραν το παιδί στο νοσοκομείο Βόλου και εισήχθη στην Παιδιατρική όπου έκανε σειρά εξετάσεων.

Στη συνέχεια, οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διακομιδή του στην παιδιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας.

Ο κ. Γιαννάκος απένειμε τα εύσημα στο ιατρικό προσωπικό των νοσοκομείων του Βόλου και του Πανεπιστημιακού της Λάρισας, ενώ συστήνει στους πολίτες να είναι πολύ προσεκτικοί με τη γρίπη και άλλες ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού που είναι σε έξαρση αυτή την εποχή.

