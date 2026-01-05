Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Τροχαίο με παράσυρση πεζού στη Θεσσαλονίκη, αναζητείται ο οδηγός του ΙΧ
Τροχαίο με παράσυρση πεζού στη Θεσσαλονίκη, αναζητείται ο οδηγός του ΙΧ
Ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο
Σοβαρά τραυματίστηκε πεζός άντρας όταν παρασύρθηκε από ΙΧ στην οδό Μοναστηρίου, στη Θεσσαλονίκη.
Το περιστατικό σημειώθηκε, γύρω στις 6.30 το απόγευμα και σύμφωνα με με την αστυνομία ο οδηγός του ΙΧ εγκατέλειψε το όχημα και αναζητείται.
Ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.
Το περιστατικό σημειώθηκε, γύρω στις 6.30 το απόγευμα και σύμφωνα με με την αστυνομία ο οδηγός του ΙΧ εγκατέλειψε το όχημα και αναζητείται.
Ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα