Αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ Άκης Πετρετζίκης – Τα αγαπημένα της κατσαρόλας

Κλασικές και σύγχρονες συνταγές, αλμυρές και γλυκές, που αναδεικνύουν τη θαλπωρή της κατσαρόλας, από καθημερινά οικογενειακά φαγητά, μέχρι πιο «μελετημένα» πιάτα φούρνου και γρήγορες λύσεις στη χύτρα.: Μιλάμε για είδη κατσαρόλας και υλικά κατασκευής, δηλαδή αναλύουμε το πιο επικό σκεύος της ελληνικής κουζίνας.Η κατσαρόλα: το σκεύος που γράφει ιστορία. Από τη μαμά και τη γιαγιά μέχρι τη σύγχρονη κουζίνα, παραμένει η πιο σταθερή αξία στη γαστρονομία. Είναι ο πιστός μας σύμμαχος – αυτός που εμπιστευόμαστε όταν θέλουμε σιγουριά, νοστιμιά και απόλυτη επιτυχία.Σε αυτό το τεύχος την αποθεώνουμε. Δείχνουμε ποια είδη κατσαρόλας υπάρχουν, πώς επιλέγονται, πώς καθαρίζονται και πώς συντηρούνται για να αντέχουν μια ζωή. Επιλέγουμε πρώτες ύλες – από κρέας και λαχανικά μέχρι ρύζι, ζυμαρικά και υλικά ζαχαροπλαστικής – και μαγειρεύουμε κλασικά, μοντέρνα, γρήγορα ή παραδοσιακά.Ναι, έχουμε χύτρα ταχύτητας, έχουμε γλυκά κατσαρόλας, έχουμε και… κατσαρόλα στον φούρνο.Πάρτε στα χέρια το απόλυτο σκεύος και πάμε κουζίνα.Ξεφυλλίστε τις σελίδες του τεύχους και απολαύστε:Ανακαλύπτουμε τα πάντα τα επικά αυτά σκεύη που δεν λείπουν από καμία κουζίνα. Κι έτσι, θα μάθουμε πώς να διαλέγουμε πάντα την κατσαρόλα που καλύπτει ιδανικά τις δικές μας ανάγκες.Τα αγαπημένα των οικογενειακών τραπεζιών όλης της ζωής μας!Χοιρινό πρασοσέλινο, Λεμονάτο κοτόπουλο με πατάτες, Χυλοπιτάκι με κοτόπουλο, Σμυρναίικα σουτζουκάκια με ρύζι, Μοσχαράκι με μελιτζάνεςΟ συνδυασμός κατσαρόλας και φούρνου είναι άπαιχτος! Μιλάμε για την τέλεια γεύση και υφή.Κρεμμύδια γεμιστά με ρύζι, Σουφλέ ζυμαρικών με μπέικον και σπανάκι, Ρολό κοτόπουλο με πατάτες, Γεμιστά κολοκυθάκια με αυγολέμονο, Μπριζόλες με ρύζι στον φούρνοΣώζει χρόνο, προσφέρει ταχύτητα και μπουστάρει και τον μαγειρική αυθορμητισμό, όπως λέμε «σε 20 λεπτά τρώμε»! Κι ας μην έχουμε τίποτα έτοιμο τη στιγμή που το θέλουμε...Μοσχάρι γιουβέτσι, Φακές, Κοτόπουλο στιφάδο, Ρεβίθια λεμονάτα, Τούρτα σοκολάταςΘα φαγωθούν προτού ακόμα το φτιάξετε, θα σας φέρουν στο μυαλό χειμωνιάτικες αναμνήσεις από παλιά!Τούρτα λευκό μωσαϊκό, Κρέμα κατσαρόλας, Χαλβάς Φαρσάλων, Ρυζόγαλο, Γλυκό του κουταλιού πορτοκάλιΑυτή την Κυριακή με το Πρώτο Θέμα!Μην το χάσετε!