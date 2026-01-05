Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ Άκης Πετρετζίκης – Τα αγαπημένα της κατσαρόλας
Σε αυτό το τεύχος, μαζί με τον Άκη Πετρετζίκη, μπαίνουμε στην κουζίνα και μαγειρεύουμε Τα αγαπημένα της κατσαρόλας!
Μαγειρευτά – Στον φούρνο – Στη χύτρα
Κλασικές και σύγχρονες συνταγές, αλμυρές και γλυκές, που αναδεικνύουν τη θαλπωρή της κατσαρόλας, από καθημερινά οικογενειακά φαγητά, μέχρι πιο «μελετημένα» πιάτα φούρνου και γρήγορες λύσεις στη χύτρα.
Ανακάλυψη: Μιλάμε για είδη κατσαρόλας και υλικά κατασκευής, δηλαδή αναλύουμε το πιο επικό σκεύος της ελληνικής κουζίνας.
Αυτή την Κυριακή και κάθε δεύτερη Κυριακή κάθε μήνα, ο απόλυτος οδηγός μαγειρικής, που ο Άκης δημιούργησε αποκλειστικά για εσάς, έρχεται σπίτι σας, με το Πρώτο Θέμα.
Στο πεντανόστιμο τεύχος αυτής της Κυριακής :
Η κατσαρόλα: το σκεύος που γράφει ιστορία. Από τη μαμά και τη γιαγιά μέχρι τη σύγχρονη κουζίνα, παραμένει η πιο σταθερή αξία στη γαστρονομία. Είναι ο πιστός μας σύμμαχος – αυτός που εμπιστευόμαστε όταν θέλουμε σιγουριά, νοστιμιά και απόλυτη επιτυχία.
Σε αυτό το τεύχος την αποθεώνουμε. Δείχνουμε ποια είδη κατσαρόλας υπάρχουν, πώς επιλέγονται, πώς καθαρίζονται και πώς συντηρούνται για να αντέχουν μια ζωή. Επιλέγουμε πρώτες ύλες – από κρέας και λαχανικά μέχρι ρύζι, ζυμαρικά και υλικά ζαχαροπλαστικής – και μαγειρεύουμε κλασικά, μοντέρνα, γρήγορα ή παραδοσιακά.
Ναι, έχουμε χύτρα ταχύτητας, έχουμε γλυκά κατσαρόλας, έχουμε και… κατσαρόλα στον φούρνο.
Πάρτε στα χέρια το απόλυτο σκεύος και πάμε κουζίνα.
Ξεφυλλίστε τις σελίδες του τεύχους και απολαύστε:
Ανακάλυψη
Στα βαθιά της κατσαρόλας
Ανακαλύπτουμε τα πάντα τα επικά αυτά σκεύη που δεν λείπουν από καμία κουζίνα. Κι έτσι, θα μάθουμε πώς να διαλέγουμε πάντα την κατσαρόλα που καλύπτει ιδανικά τις δικές μας ανάγκες.
Μαγειρευτά στην κατσαρόλα
Τα αγαπημένα των οικογενειακών τραπεζιών όλης της ζωής μας!
Χοιρινό πρασοσέλινο, Λεμονάτο κοτόπουλο με πατάτες, Χυλοπιτάκι με κοτόπουλο, Σμυρναίικα σουτζουκάκια με ρύζι, Μοσχαράκι με μελιτζάνες
Η κατσαρόλα στον φούρνο
Ο συνδυασμός κατσαρόλας και φούρνου είναι άπαιχτος! Μιλάμε για την τέλεια γεύση και υφή.
Κρεμμύδια γεμιστά με ρύζι, Σουφλέ ζυμαρικών με μπέικον και σπανάκι, Ρολό κοτόπουλο με πατάτες, Γεμιστά κολοκυθάκια με αυγολέμονο, Μπριζόλες με ρύζι στον φούρνο
Στη χύτρα
Σώζει χρόνο, προσφέρει ταχύτητα και μπουστάρει και τον μαγειρική αυθορμητισμό, όπως λέμε «σε 20 λεπτά τρώμε»! Κι ας μην έχουμε τίποτα έτοιμο τη στιγμή που το θέλουμε...
Μοσχάρι γιουβέτσι, Φακές, Κοτόπουλο στιφάδο, Ρεβίθια λεμονάτα, Τούρτα σοκολάτας
Γλυκά κατσαρόλας
Θα φαγωθούν προτού ακόμα το φτιάξετε, θα σας φέρουν στο μυαλό χειμωνιάτικες αναμνήσεις από παλιά!
Τούρτα λευκό μωσαϊκό, Κρέμα κατσαρόλας, Χαλβάς Φαρσάλων, Ρυζόγαλο, Γλυκό του κουταλιού πορτοκάλι
Και μην ξεχνάτε: Τα υλικά, η προετοιμασία και η εκτέλεση κάθε συνταγής, από το άλφα έως το ωμέγα, εύκολα και απλά, σαν να είμαστε μαζί με τον Άκη στην κουζίνα.
Αυτή την Κυριακή με το Πρώτο Θέμα!
Μην το χάσετε!
