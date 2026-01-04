Συνελήφθησαν οι δύο ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου στην Πάτρα όπου ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου τον 30χρονο
Οι δύο συλληφθέντες φέρεται να κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία καθώς και για ψευδή κατάθεση
Στη σύλληψη των δύο ιδιοκτητών του νυχτερινού κέντρου Αβαντάζ στην Πάτρα προχώρησε η Αστυνομία μετά τον φονικό ξυλοδαρμό του 30χρονου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News, οι συλλήψεις έγιναν καθώς όπως προκύπτει έχει καταστραφεί το οπτικό υλικό από τις κάμερες εντός του καταστήματος.
Το οπτικό υλικό ήταν χρήσιμο για τους αστυνομικούς προκειμένου να ερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό.
Σε ο, τι αφορά τη δεύτερη κατηγορία φέρεται, κατά πληροφορίες του Tempo24.Νews, οι δύο που έχουν συλληφθεί να ανέφεραν στην Αστυνομία πως οι κάμερες δεν βρίσκονταν στο κατάστημα αφού τις είχαν παραδώσει στον ιδιοκτήτη της εταιρίας security.
Ωστόσο, ο δεύτερος τους διέψευσε λέγοντας πως τους είχε επιστρέψει το καταγραφικό σύστημα εδώ και ένα μήνα.
Υπενθυμίζεται πως οι αστυνομικοί αναζητούν 3 ακόμη άτομα που έχουν κατονομαστεί ως οι δράστες του επεισοδίου που σημειώθηκε μετά από παρεξήγηση ανάμεσα σε δύο παρέες και είχε ως αποτέλεσμα ο 30χρονος να δεχθεί βάναυσα χτυπήματα στο κεφάλι και να χάσει τη ζωή του.
Κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία και για ψευδή κατάθεσηΟι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία καθώς και για ψευδή κατάθεση.
Άλλες έξι προσαγωγέςΝωρίτερα, έξι ακόμα άτομα, είχαν προσαχθεί στην Αστυνομία για την υπόθεση, και συγκεκριμένα τρεις αλλοδαπές εργαζόμενες στο κατάστημα και τρία άτομα από την παρέα του θύματος.
