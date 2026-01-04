ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες σε Μαρτίνο, Κόμβο Βαγίων, Κιάτο και Αρχαία Νεμέα, έκλεισαν δρόμους οι αγρότες

Θρήνος στην Πάτρα για τον θάνατο του 30χρονου Κώστα μετά από άγριο ξυλοδαρμό
ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα Ξυλοδαρμός Νεκρός

Θρήνος στην Πάτρα για τον θάνατο του 30χρονου Κώστα μετά από άγριο ξυλοδαρμό

Ξεψύχησε στο νοσοκομείο μετά από σφοδρή συμπλοκή σε νυχτερινό κέντρο - Έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών

Θρήνος στην Πάτρα για τον θάνατο του 30χρονου Κώστα μετά από άγριο ξυλοδαρμό
Λίνα Κεκέση
119 ΣΧΟΛΙΑ
Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην Πάτρα ο τραγικός θάνατος του 30χρονου Κώστα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα, μετά από άγριο ξυλοδαρμό που υπέστη, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, σε νυχτερινό κέντρο της πόλης. Συγγενείς του θύματος, που βρίσκονταν μπροστά στο περιστατικό, παραμένουν συγκλονισμένοι, αδυνατώντας να πιστέψουν την τραγική εξέλιξη.

Θρήνος στην Πάτρα για τον θάνατο του 30χρονου Κώστα μετά από άγριο ξυλοδαρμό

Το μοιραίο περιστατικό σημειώθηκε σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας, όπου δύο παρέες διασκέδαζαν. Για ασήμαντη αφορμή, όπως αναφέρουν συγγενείς του θύματος, προκλήθηκε ένταση, η οποία πολύ γρήγορα εξελίχθηκε σε σφοδρή συμπλοκή. Κατά τη διάρκειά της, ο 30χρονος δέχθηκε βάναυσα χτυπήματα στο κεφάλι και στο σώμα.

Άμεσα, συγγενικά του πρόσωπα τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, σοκαρισμένα από το συμβάν. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 30χρονος Κώστας υπέκυψε στα τραύματά του.

Συγγενείς του θύματος είναι μαζεμένοι έξω από το νοσοκομείο

Κλούβα των ΜΑΤ έξω από το νοσοκομείο της Πάτρας
Κλείσιμο

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία έχει ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, οι οποίοι είναι γνωστοί στις Αρχές και έχουν ταυτοποιηθεί. Παράλληλα, έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας υπό τον φόβο αντιποίνων, ενώ τα μέλη της παρέας του θύματος δίνουν αυτή την ώρα καταθέσεις για το αιματηρό περιστατικό.

Θέλω δικαιοσύνη για τον γιο μου λέει η μητέρα του 
Απαρηγόρητη είναι η μητέρα του αδικοχαμένου άνδρα η οποία λέει πως δεν έχει άλλο παιδί και πως ο γιος της ήταν πατέρας ενός παιδιού με σοβαρά προβλήματα υγείας. Όπως αναφέρει στο ξέσπασμά της ο γιος της προστάτευε την οικογένειά του, αλλά και τέσσερις γυναίκες ακόμα καθώς η ίδια πριν από μερικά χρόνια είχε χάσει τον σύζυγό της από κορωνοϊό. Η ίδια άφησε αιχμές και κατά του μαγαζιού λέγοντας πως ο ιδιοκτήτης δεν προστάτεψε τον γιο της και ζητά να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Η μητέρα του θύματος


Ξεκίνησαν τα αντίποινα

Καθώς το νυχτερινό κέντρο φυλάσσεται από κλούβες των ΜΑΤ, υπό τον φόβο αντιποίνων, οι Ρομά φέρεται να στράφηκαν σε άλλο ακίνητο του ίδιου ιδιοκτήτη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές σε καφενείο που διατηρεί στα Προσφυγικά της Πάτρας.
Λίνα Κεκέση
119 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης