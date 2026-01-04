Θρήνος στην Πάτρα για τον θάνατο του 30χρονου Κώστα μετά από άγριο ξυλοδαρμό

Ξεψύχησε στο νοσοκομείο μετά από σφοδρή συμπλοκή σε νυχτερινό κέντρο - Έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών







Το μοιραίο περιστατικό σημειώθηκε σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας, όπου δύο παρέες διασκέδαζαν. Για ασήμαντη αφορμή, όπως αναφέρουν συγγενείς του θύματος, προκλήθηκε ένταση, η οποία πολύ γρήγορα εξελίχθηκε σε σφοδρή συμπλοκή. Κατά τη διάρκειά της, ο 30χρονος δέχθηκε βάναυσα χτυπήματα στο κεφάλι και στο σώμα.



Άμεσα, συγγενικά του πρόσωπα τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, σοκαρισμένα από το συμβάν. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 30χρονος Κώστας



Κλείσιμο

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία έχει ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, οι οποίοι είναι γνωστοί στις Αρχές και έχουν ταυτοποιηθεί. Παράλληλα, έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας υπό τον φόβο αντιποίνων, ενώ τα μέλη της παρέας του θύματος δίνουν αυτή την ώρα καταθέσεις για το αιματηρό περιστατικό.



Θέλω δικαιοσύνη για τον γιο μου λέει η μητέρα του

Απαρηγόρητη είναι η μητέρα του αδικοχαμένου άνδρα η οποία λέει πως δεν έχει άλλο παιδί και πως ο γιος της ήταν πατέρας ενός παιδιού με σοβαρά προβλήματα υγείας. Όπως αναφέρει στο ξέσπασμά της ο γιος της προστάτευε την οικογένειά του, αλλά και τέσσερις γυναίκες ακόμα καθώς η ίδια πριν από μερικά χρόνια είχε χάσει τον σύζυγό της από κορωνοϊό. Η ίδια άφησε αιχμές και κατά του μαγαζιού λέγοντας πως ο ιδιοκτήτης δεν προστάτεψε τον γιο της και ζητά να αποδοθεί δικαιοσύνη.



Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην Πάτρα ο τραγικός θάνατος του 30χρονου Κώστα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα, μετά από άγριο ξυλοδαρμό που υπέστη, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, σε νυχτερινό κέντρο της πόλης. Συγγενείς του θύματος, που βρίσκονταν μπροστά στο περιστατικό, παραμένουν συγκλονισμένοι, αδυνατώντας να πιστέψουν την τραγική εξέλιξη.Το μοιραίο περιστατικό σημειώθηκε σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας, όπου δύο παρέες διασκέδαζαν. Για ασήμαντη αφορμή, όπως αναφέρουν συγγενείς του θύματος, προκλήθηκε ένταση, η οποία πολύ γρήγορα εξελίχθηκε σε σφοδρή συμπλοκή. Κατά τη διάρκειά της, ο 30χρονος δέχθηκε βάναυσα χτυπήματα στο κεφάλι και στο σώμα.Άμεσα, συγγενικά του πρόσωπα τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, σοκαρισμένα από το συμβάν. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 30χρονος Κώστας υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία έχει ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, οι οποίοι είναι γνωστοί στις Αρχές και έχουν ταυτοποιηθεί. Παράλληλα, έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας υπό τον φόβο αντιποίνων, ενώ τα μέλη της παρέας του θύματος δίνουν αυτή την ώρα καταθέσεις για το αιματηρό περιστατικό.Απαρηγόρητη είναι η μητέρα του αδικοχαμένου άνδρα η οποία λέει πως δεν έχει άλλο παιδί και πως ο γιος της ήταν πατέρας ενός παιδιού με σοβαρά προβλήματα υγείας. Όπως αναφέρει στο ξέσπασμά της ο γιος της προστάτευε την οικογένειά του, αλλά και τέσσερις γυναίκες ακόμα καθώς η ίδια πριν από μερικά χρόνια είχε χάσει τον σύζυγό της από κορωνοϊό. Η ίδια άφησε αιχμές και κατά του μαγαζιού λέγοντας πως ο ιδιοκτήτης δεν προστάτεψε τον γιο της και ζητά να αποδοθεί δικαιοσύνη.



Ξεκίνησαν τα αντίποινα Καθώς το νυχτερινό κέντρο φυλάσσεται από κλούβες των ΜΑΤ, υπό τον φόβο αντιποίνων, οι Ρομά φέρεται να στράφηκαν σε άλλο ακίνητο του ίδιου ιδιοκτήτη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές σε καφενείο που διατηρεί στα Προσφυγικά της Πάτρας.