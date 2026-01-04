ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα Ξυλοδαρμός Νεκρός

Πάτρα: Οκτώ προσαγωγές για το φονικό ξυλοδαρμό του 30χρονου σε νυχτερινό κέντρο

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό – Επεισόδια και φθορές σε άλλο κατάστημα του ιδιοκτήτη

Πάτρα: Οκτώ προσαγωγές για το φονικό ξυλοδαρμό του 30χρονου σε νυχτερινό κέντρο
Σε οκτώ προσαγωγές προχώρησαν οι Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου Κώστα, που σημειώθηκε τα ξημερώματα σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας.

Το μοιραίο περιστατικό εκτυλίχθηκε ενώ δύο παρέες διασκέδαζαν στον ίδιο χώρο. Για ασήμαντη αφορμή, σύμφωνα με συγγενείς του θύματος, προκλήθηκε ένταση, η οποία πολύ γρήγορα εξελίχθηκε σε σφοδρή συμπλοκή. Κατά τη διάρκειά της, ο 30χρονος δέχθηκε βάναυσα χτυπήματα στο κεφάλι και στο σώμα.

Συγγενικά του πρόσωπα τον μετέφεραν άμεσα στο νοσοκομείο, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 30χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.

Αντίποινα μετά τον θάνατο του 30χρονου: Καταστροφές σε άλλο κατάστημα του ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου

Σε κλίμα έντασης και οργής εξελίχθηκαν τα γεγονότα στην Πάτρα μετά τον τραγικό θάνατο του 30χρονου Κώστα, καθώς σημειώθηκαν αντίποινα λίγες ώρες μετά το φονικό περιστατικό στο νυχτερινό κέντρο όπου ο νεαρός άνδρας ξυλοκοπήθηκε άγρια με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα Ρομά προκάλεσε εκτεταμένες φθορές σε άλλο κατάστημα που ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου στο οποίο εκτυλίχθηκε η μοιραία συμπλοκή. Πρόκειται για καφενείο που λειτουργεί στα Προσφυγικά της Πάτρας, το οποίο υπέστη σοβαρές ζημιές στον εξοπλισμό και τον εσωτερικό του χώρο.

Οι καταστροφές σημειώθηκαν υπό το βάρος της οργής που ακολούθησε τον θάνατο του 30χρονου, με τις Αρχές να κινητοποιούνται άμεσα, προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ενισχύθηκαν τα μέτρα ασφαλείας και σε άλλα σημεία της πόλης.

patra1__3_
patra1__2_
maketa-patra1
patra1__1_


Την ίδια ώρα, το νυχτερινό κέντρο στο οποίο δέχθηκε τη φονική επίθεση ο Κώστας παραμένει υπό αυστηρή αστυνομική φύλαξη, με κλούβες των ΜΑΤ να έχουν αναπτυχθεί τόσο έξω από το κατάστημα όσο και σε κοντινούς δρόμους, καθώς υπάρχει φόβος για νέες εντάσεις ή επεισόδια.
