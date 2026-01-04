Πάτρα: Οκτώ προσαγωγές για το φονικό ξυλοδαρμό του 30χρονου σε νυχτερινό κέντρο
Πάτρα: Οκτώ προσαγωγές για το φονικό ξυλοδαρμό του 30χρονου σε νυχτερινό κέντρο
Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό – Επεισόδια και φθορές σε άλλο κατάστημα του ιδιοκτήτη
Σε οκτώ προσαγωγές προχώρησαν οι Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου Κώστα, που σημειώθηκε τα ξημερώματα σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας.
Το μοιραίο περιστατικό εκτυλίχθηκε ενώ δύο παρέες διασκέδαζαν στον ίδιο χώρο. Για ασήμαντη αφορμή, σύμφωνα με συγγενείς του θύματος, προκλήθηκε ένταση, η οποία πολύ γρήγορα εξελίχθηκε σε σφοδρή συμπλοκή. Κατά τη διάρκειά της, ο 30χρονος δέχθηκε βάναυσα χτυπήματα στο κεφάλι και στο σώμα.
Συγγενικά του πρόσωπα τον μετέφεραν άμεσα στο νοσοκομείο, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 30χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα Ρομά προκάλεσε εκτεταμένες φθορές σε άλλο κατάστημα που ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου στο οποίο εκτυλίχθηκε η μοιραία συμπλοκή. Πρόκειται για καφενείο που λειτουργεί στα Προσφυγικά της Πάτρας, το οποίο υπέστη σοβαρές ζημιές στον εξοπλισμό και τον εσωτερικό του χώρο.
Οι καταστροφές σημειώθηκαν υπό το βάρος της οργής που ακολούθησε τον θάνατο του 30χρονου, με τις Αρχές να κινητοποιούνται άμεσα, προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ενισχύθηκαν τα μέτρα ασφαλείας και σε άλλα σημεία της πόλης.
Δείτε φωτογραφίες από τις καταστροφές
Την ίδια ώρα, το νυχτερινό κέντρο στο οποίο δέχθηκε τη φονική επίθεση ο Κώστας παραμένει υπό αυστηρή αστυνομική φύλαξη, με κλούβες των ΜΑΤ να έχουν αναπτυχθεί τόσο έξω από το κατάστημα όσο και σε κοντινούς δρόμους, καθώς υπάρχει φόβος για νέες εντάσεις ή επεισόδια.
Το μοιραίο περιστατικό εκτυλίχθηκε ενώ δύο παρέες διασκέδαζαν στον ίδιο χώρο. Για ασήμαντη αφορμή, σύμφωνα με συγγενείς του θύματος, προκλήθηκε ένταση, η οποία πολύ γρήγορα εξελίχθηκε σε σφοδρή συμπλοκή. Κατά τη διάρκειά της, ο 30χρονος δέχθηκε βάναυσα χτυπήματα στο κεφάλι και στο σώμα.
Συγγενικά του πρόσωπα τον μετέφεραν άμεσα στο νοσοκομείο, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 30χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.
Αντίποινα μετά τον θάνατο του 30χρονου: Καταστροφές σε άλλο κατάστημα του ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρουΣε κλίμα έντασης και οργής εξελίχθηκαν τα γεγονότα στην Πάτρα μετά τον τραγικό θάνατο του 30χρονου Κώστα, καθώς σημειώθηκαν αντίποινα λίγες ώρες μετά το φονικό περιστατικό στο νυχτερινό κέντρο όπου ο νεαρός άνδρας ξυλοκοπήθηκε άγρια με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα Ρομά προκάλεσε εκτεταμένες φθορές σε άλλο κατάστημα που ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου στο οποίο εκτυλίχθηκε η μοιραία συμπλοκή. Πρόκειται για καφενείο που λειτουργεί στα Προσφυγικά της Πάτρας, το οποίο υπέστη σοβαρές ζημιές στον εξοπλισμό και τον εσωτερικό του χώρο.
Οι καταστροφές σημειώθηκαν υπό το βάρος της οργής που ακολούθησε τον θάνατο του 30χρονου, με τις Αρχές να κινητοποιούνται άμεσα, προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ενισχύθηκαν τα μέτρα ασφαλείας και σε άλλα σημεία της πόλης.
Δείτε φωτογραφίες από τις καταστροφές
Την ίδια ώρα, το νυχτερινό κέντρο στο οποίο δέχθηκε τη φονική επίθεση ο Κώστας παραμένει υπό αυστηρή αστυνομική φύλαξη, με κλούβες των ΜΑΤ να έχουν αναπτυχθεί τόσο έξω από το κατάστημα όσο και σε κοντινούς δρόμους, καθώς υπάρχει φόβος για νέες εντάσεις ή επεισόδια.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα