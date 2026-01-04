ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες σε Μαρτίνο, Κόμβο Βαγίων, Κιάτο και Αρχαία Νεμέα, έκλεισαν δρόμους οι αγρότες

Έτρεχε στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης με 304 χιλιόμετρα την ώρα και τραβούσε βίντεο για το TikTok
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Οδηγός

Έτρεχε στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης με 304 χιλιόμετρα την ώρα και τραβούσε βίντεο για το TikTok

Οι Αρχές αναζητούν τον ασυνείδητο οδηγό, ο οποίος καμάρωνε που οδηγούσε με τέτοια ταχύτητα έχοντας μόνο το ένα χέρι στο τιμόνι

Έτρεχε στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης με 304 χιλιόμετρα την ώρα και τραβούσε βίντεο για το TikTok
66 ΣΧΟΛΙΑ
Συνεχίζεται το σαφάρι των Αρχών για τον εντοπισμό επικίνδυνων οδηγών στους δρόμους της χώρας. Ακόμη ένας ασυνείδητος οδηγούσε με 304 χιλιόμετρα την ώρα στον Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης και καμάρωνε στο TikTok.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο οδηγός βιντεοσκοπεί την πορεία του ενώ τρέχει με πάνω από 300 χλμ/ώρα και κρατώντας το τιμόνι με το ένα χέρι κάτι για το οποίο γράφει και στη λεζάντα του βίντεο: «Κανά Honda να πάει 300χλμ με ένα χέρι έχουμε;».

Μάλιστα ο συγκεκριμένος οδηγός έχει πολλά βίντεο στο TikTok όπου προβάλλει την επικίνδυνη οδήγηση με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Οι αναρτήσεις είναι σε γνώση της ΕΛ.ΑΣ., η οποία έχει ταυτοποιήσει τον οδηγό και θα προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες.

Δείτε το βίντεο
Υπενθυμίζεται ότι πριν μερικές ημέρες ένας άλλος οδηγός, αυτή τη φορά στο Χαϊδάρι, είχε ανεβάσει βίντεο στο TikTok όπου τρέχει 250 χλμ/ώρα με μία Lamborghini.
66 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης