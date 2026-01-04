Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Έτρεχε στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης με 304 χιλιόμετρα την ώρα και τραβούσε βίντεο για το TikTok
Οι Αρχές αναζητούν τον ασυνείδητο οδηγό, ο οποίος καμάρωνε που οδηγούσε με τέτοια ταχύτητα έχοντας μόνο το ένα χέρι στο τιμόνι
Συνεχίζεται το σαφάρι των Αρχών για τον εντοπισμό επικίνδυνων οδηγών στους δρόμους της χώρας. Ακόμη ένας ασυνείδητος οδηγούσε με 304 χιλιόμετρα την ώρα στον Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης και καμάρωνε στο TikTok.
Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο οδηγός βιντεοσκοπεί την πορεία του ενώ τρέχει με πάνω από 300 χλμ/ώρα και κρατώντας το τιμόνι με το ένα χέρι κάτι για το οποίο γράφει και στη λεζάντα του βίντεο: «Κανά Honda να πάει 300χλμ με ένα χέρι έχουμε;».
Μάλιστα ο συγκεκριμένος οδηγός έχει πολλά βίντεο στο TikTok όπου προβάλλει την επικίνδυνη οδήγηση με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Οι αναρτήσεις είναι σε γνώση της ΕΛ.ΑΣ., η οποία έχει ταυτοποιήσει τον οδηγό και θα προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες.
Υπενθυμίζεται ότι πριν μερικές ημέρες ένας άλλος οδηγός, αυτή τη φορά στο Χαϊδάρι, είχε ανεβάσει βίντεο στο TikTok όπου τρέχει 250 χλμ/ώρα με μία Lamborghini.
