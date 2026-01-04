Έτρεχε στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης με 304 χιλιόμετρα την ώρα και τραβούσε βίντεο για το TikTok

Συνεχίζεται το σαφάρι των Αρχών για τον εντοπισμό επικίνδυνων οδηγών στους δρόμους της χώρας. Ακόμη ένας ασυνείδητος οδηγούσε με 304 χιλιόμετρα την ώρα στον Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης και καμάρωνε στο TikTok.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο οδηγός βιντεοσκοπεί την πορεία του ενώ τρέχει με πάνω από 300 χλμ/ώρα και κρατώντας το τιμόνι με το ένα χέρι κάτι για το οποίο γράφει και στη λεζάντα του βίντεο: «Κανά Honda να πάει 300χλμ με ένα χέρι έχουμε;».





Οι αναρτήσεις είναι σε γνώση της ΕΛ.ΑΣ., η οποία έχει ταυτοποιήσει τον οδηγό και θα προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες.

Μάλιστα ο συγκεκριμένος οδηγός έχει πολλά βίντεο στο TikTok όπου προβάλλει την επικίνδυνη οδήγηση με ιλιγγιώδη ταχύτητα.