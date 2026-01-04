ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 16χρονος που μέθυσε μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε μπαρ

Συνελήφθη ο 62χρονος ιδιοκτήτης του καταστήματος, καθώς επέτρεψε την είσοδο και την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών σε ανήλικο

Στο νοσοκομείο κατέληξε τα ξημερώματα της Κυριακής (4/1) ένας 16χρονος, ο οποίος φέρεται να μέθυσε μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε μπαρ στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Αστυνομίας, συνελήφθη ο 62χρονος ιδιοκτήτης του καταστήματος, καθώς επέτρεψε την είσοδο και την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών σε ανήλικο.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

