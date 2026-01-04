Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 16χρονος που μέθυσε μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε μπαρ
Συνελήφθη ο 62χρονος ιδιοκτήτης του καταστήματος, καθώς επέτρεψε την είσοδο και την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών σε ανήλικο
Στο νοσοκομείο κατέληξε τα ξημερώματα της Κυριακής (4/1) ένας 16χρονος, ο οποίος φέρεται να μέθυσε μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε μπαρ στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Αστυνομίας, συνελήφθη ο 62χρονος ιδιοκτήτης του καταστήματος, καθώς επέτρεψε την είσοδο και την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών σε ανήλικο.
Ο ανήλικος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
