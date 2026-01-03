Ελληνικό διαβατήριο: Πλέον είναι από τα πιο ισχυρά στον κόσμο

Αυτή η κατάταξη αναδεικνύει την ικανότητα των Ελλήνων να ταξιδεύουν σε περίπου 185 προορισμούς χωρίς βίζα ή μέσω διαδικασιών visa on arrival. Αυτό το στοιχείο καθιστά τη χώρα μας μέλος της ελίτ στον τομέα της παγκόσμιας ταξιδιωτικής ελευθερίας. Αυτή η αξιολόγηση στηρίζεται σε διεθνείς δείκτες κινητικότητας, με τον πιο γνωστό να είναι ο Henley Passport Index. Αυτός ο δείκτης καταγράφει κάθε χρόνο την πραγματική πρόσβαση που προσφέρει το καθένα διαβατήριο σε διάφορες χώρες ανά τον κόσμο. Η έκτη θέση της Ελλάδας την φέρνει κοντά σε χώρες όπως η Ιαπωνία, η Σιγκαπούρη και η Νότια Κορέα, οι οποίες συνήθως βρίσκονται ψηλά σε αυτή τη συγκεκριμένη κατάταξη.

Η αξία του ελληνικού διαβατηρίου έχει αιτιολόγηση. Σχετίζεται άμεσα με τη συμμετοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη ζώνη Σένγκεν, καθώς και με την ισχυρή διπλωματική δραστηριότητα που διατηρεί τα τελευταία χρόνια.

Οι διμερείς συμφωνίες, η γεωπολιτική στρατηγική θέση της Ελλάδας και η διεθνής εικόνα αξιοπιστίας που διαθέτει ενισχύουν την εμπιστοσύνη των ξένων κρατών στους Έλληνες ταξιδιώτες. Αυτή η κατάταξη έχει ως αποτέλεσμα να μειώνεται η γραφειοκρατία, το κόστος και να προσφέρεται μεγαλύτερη ευελιξία σε όσους ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους, εκπαίδευση ή ψυχαγωγία.





