Ένας νεκρός μετά από φωτιά σε μονοκατοικία στη Ραφήνα
Ένας νεκρός μετά από φωτιά σε μονοκατοικία στη Ραφήνα

Από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ξέσπασε η πυρκαγιά στο σπίτι στην Αγία Μαγδαληνή Ραφήνας

Νεκρός ανασύρθηκε  ένας άνθρωπος από μονοκατοικία στην Αγία Μαγδαληνή Ραφήνας,  όπου από άγνωστη αιτία ξέσπασε πυρκαγιά το πρωί του Σαββάτου. 

Το περιστατικό εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 8:30 το πρωί, όταν η μονοκατοικία τυλίχθηκε στις φλόγες. Περίοικοι ειδοποίησαν άμεσα την Πυροσβεστική, αναφέροντας ότι ενδέχεται να υπάρχει εντός της οικίας εγκλωβισμένο άτομο, κάτι που επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια από τις έρευνες των πυροσβεστών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στο σημείο επιχειρούν οχήματα της Πυροσβεστικής από τη Ραφήνα, τη Νέα Μάκρη, το Νέο Βουτζά, τον Μαραθώνα και την Παλλήνη, ενώ η κατοικία έχει καταστραφεί ολοσχερώς από τη φωτιά.

Φωτογραφίες από τη μονοκατοικία που τυλίχτηκε στις φλόγες
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την κατάσβεση, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Φωτογραφίες: irafina
