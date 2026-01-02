Να μην καταργηθούν οι Σχολικές Επιτροπές ζητούν με κοινή επιστολή τους οι δήμαρχοι 5 μεγάλων πόλεων

Οι δήμαρχοι Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Περιστερίου και Ιωαννίνων εκφράζουν την αντίθεση και την ανησυχία τους αναφορικά με τη διάταξη του σχέδιου νόμου που έχει δοθεί προς διαβούλευση





Ειδικότερα, οι Δήμαρχοι Αθηνών, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Περιστερίου και Ιωαννιτών αναφέρουν στην επιστολή τους ότι οι σχολικές επιτροπές διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία των σχολικών μονάδων, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση των οικονομικών πόρων, την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και την υποστήριξη της καθημερινής σχολικής ζωής σε τοπικό επίπεδο. Η απομάκρυνση αυτών των αρμοδιοτήτων από το επίπεδο της σχολικής μονάδας, προειδοποιούν, μειώνει την ευελιξία, καθυστερεί τη λήψη αποφάσεων και περιορίζει τη συμμετοχή γονέων και εκπαιδευτικών.







Επιπλέον, υπογραμμίζουν πως η εφαρμογή της διάταξης από την 1η Αυγούστου 2026 δημιουργεί επιπλέον ανησυχίες, καθώς παραμένουν σε εκκρεμότητα σημαντικές ρυθμίσεις που θα περιληφθούν στον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η εφαρμογή της χωρίς συντονισμό με το νέο πλαίσιο ενδέχεται να προκαλέσει περαιτέρω καθυστερήσεις και προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων.



Στο πλαίσιο αυτό, οι Δήμαρχοι ζητούν:



· Την απόσυρση της διάταξης για την κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών.







· Τη δυνατότητα ανασύστασής τους σε δήμους όπου έχουν καταργηθεί, με αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων.



Αναλυτικά η επιστολή αναφέρει: Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε για διαβούλευση με τίτλο «Ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα, τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, την ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς και λοιπές διατάξεις» στο άρθρο 31 προβλέπει την κατάργηση των σχολικών επιτροπών.



Πολλοί φορείς της εκπαίδευσης, σύλλογοι Γονέων, και η ΚΕΔΕ, έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι η απομάκρυνση της οικονομικής διαχείρισης από το επίπεδο της σχολικής μονάδας μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις, μειωμένη ευελιξία και αποδυνάμωση του ρόλου των γονέων και των εκπαιδευτικών.



Οι ανησυχίες αυτές επιβεβαιώθηκαν από την κατάσταση που επικρατεί στους δήμους, οι οποίοι εδώ και 1,5 χρόνο είναι χωρίς σχολικές επιτροπές. Έχει δημιουργηθεί ένα καθεστώς άκρατου συγκεντρωτισμού με την μεταφορά των αντικειμένου των σχολικών επιτροπών στην κεντρική μονάδα του δήμου, περιττής γραφειοκρατίας και σοβαρών καθυστερήσεων στις διαδικασίες διεκπεραίωσης των απαραίτητων διοικητικών ενεργειών για την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων λειτουργίας των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.



Σημαντικά έκτακτα θέματα που αφορούν στις σχολικές μονάδες είναι τόσο επείγοντα που δεν μπορούν να λυθούν μέσα από τις χρονοβόρες διαδικασίες, ενώ η ευελιξία των σχολικών επιτροπών έδινε γρήγορα τις απαιτούμενες λύσεις.



Σημειώνουμε ιδιαίτερα τις περιπτώσεις των ειδικών σχολείων, τα οποία λόγω της φύσης τους, οι ανάγκες τους είναι ιδιαιτέρως επείγουσες και συχνά η εύρυθμη λειτουργία τους απαιτεί γρήγορη και αποτελεσματική παρέμβαση.



Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη διάταξη στο υπό διαβούλευση ανωτέρω νομοσχέδιο προβλέπεται να εφαρμοστεί από την 1η Αυγούστου του 2026, δημιουργεί επιπλέον προβληματισμούς, καθόσον είναι σε εκκρεμότητα σχετικές ρυθμίσεις που θα συμπεριληφθούν στο πολυαναμενόμενο νομοσχέδιο για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.



Ζητάμε την απόσυρση της εν λόγω διάταξης και την διατήρηση των Σχολικών Επιτροπών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στους Δήμους που ήδη λειτουργούν, και την δυνατότητα ανασύστασης στους Δήμους στους οποίους έχουν καταργηθεί, με αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων.



Με εκτίμηση,

Χάρης Δούκας, Δήμαρχος Αθηναίων

Στέλιος Αγγελούδης, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης

Γιάννης Μώραλης, Δήμαρχος Πειραιά

Ανδρέας Παχατουρίδης, Δήμαρχος Περιστερίου

Θωμάς Μπέγκας, Δήμαρχος Ιωαννιτών