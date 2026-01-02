Αγρότες: Ανοιχτά και σήμερα τα μπλόκα σε Μάλγαρα, Ευζώνους, Προμαχώνα και Νίκη - Πορεία με τρακτέρ στο Κιλκίς αύριο

Έκλεισε για τα φορτηγά από τις 12 το μεσημέρι το μπλόκο στον σταθμό διέλευσης στην Εξοχή Δράμας - Οι εργασίες της πανελλαδικής σύσκεψης θα αρχίσουν την Κυριακή, στις 12 το μεσημέρι, στο Πολιτιστικό Κέντρο των Μαλγάρων