Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος χτύπησε και τραυμάτισε ηλικιωμένο στο κέντρο της πόλης
Ο 31 ετών άνδρας, σε κατάσταση εμφανούς μέθης, επιτέθηκε σε 79χρονο, τον οποίο δεν γνώριζε
Στη σύλληψη μεθυσμένου άνδρα, ο οποίος χτύπησε και τραυμάτισε, το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς, ηλικιωμένο, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, προχώρησαν αστυνομικοί του Α.Τ. Λευκού Πύργου.
Ο 31 ετών άνδρας, σε κατάσταση εμφανούς μέθης, επιτέθηκε στον 79χρονο, τον οποίο δεν γνώριζε, χτυπώντας τον με τα χέρια, με αποτέλεσμα ο ηλικιωμένος να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί στο κεφάλι.
Το θύμα διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, όπου νοσηλεύεται, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ
