Εγκλήματα που «σημάδεψαν» τις Γιορτές: Από τον παιδοκτόνο Δουρή ως τη φρικτή δολοφονία της Ζωής Δαλακλίδου στην Ξάνθη

Προηγουμένως, ο δράστης την ακινητοποίησε χτυπώντας το κεφάλι της στο δάπεδο. Στη συνέχεια, για να της κλείσει μια και καλή το στόμα, πήρε βενζίνη από τα μηχανάκια που ήταν σταθμευμένα στην πιλοτή, την περιέλουσε και της έβαλε φωτιά ενώ ακόμη είχε τις αισθήσεις της! Η άτυχη Ζωή άρχισε να ουρλιάζει από τους φρικτούς πόνους και λίγο μετά άφησε την τελευταία της πνοή.Ύστερα από έρευνες οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τον 27χρονο που, αν και αρχικά αρνήθηκε την αποτρόπαιη πράξη του, στη συνέχεια αναγκάστηκε να ομολογήσει.Ακόμη μεγαλύτερο σοκ είχε προκαλέσει τότε η κυνική ομολογία του ότι έβαλε φωτιά στην 34χρονη γιατί φοβόταν ότι θα τον αναγνώριζε. «Έτσι μου ήρθε και το έκανα. Την ήξερα και μου άρεσε. Την είδα τυχαία μπροστά μου και την ακολούθησα. Της επιτέθηκα όταν έβαζε τα κλειδιά στην πόρτα. Θα με αναγνώριζε και για αυτό την έκαψα», είχε πει στην απολογία του.