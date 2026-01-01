Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Εγκλήματα που «σημάδεψαν» τις Γιορτές: Από τον παιδοκτόνο Δουρή ως τη φρικτή δολοφονία της Ζωής Δαλακλίδου στην Ξάνθη
Υποθέσεις που αποκαλύφθηκαν μέσα στις Γιορτές, συγκλόνισαν την κοινή γνώμη και σημάδεψαν την ελληνική επικαιρότητα
Στην ελληνική αστυνομική ιστορία υπάρχουν υποθέσεις που αποκαλύφθηκαν μέσα σε γιορτινές ημέρες και τις «έβαψαν με αίμα» τη στιγμή που όλοι έμοιαζαν να γιορτάζουν. Εγκλήματα που συγκλόνισαν την κοινή γνώμη, έλαβαν εκτεταμένη δημοσιότητα και εξακολουθούν να αναφέρονται μέχρι σήμερα ως χαρακτηριστικά παραδείγματα υποθέσεων που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή.
Παραμονή Πρωτοχρονιάς 1993 - ΕρμιονηΗ μικρή κοινωνία της Ερμιόνης βυθίζεται στο σοκ την τελευταία ημέρα του 1993. Πίσω από έναν μαντρότοιχο εντοπίζεται νεκρό ένα 6χρονο αγόρι. Η φρίκη είναι αδιανόητη και η υπόθεση αποκτά γρήγορα πανελλαδικές διαστάσεις. Ως βασικός ύποπτος συλλαμβάνεται ο πατέρας του παιδιού, Μανώλης Δουρής, άνθρωπος που μέχρι τότε παρουσιαζόταν ως απελπισμένος γονιός, συμμετέχοντας στις έρευνες και απευθύνοντας εκκλήσεις από τα τηλεοπτικά παράθυρα.
Η ομολογία του, που αργότερα ανακάλεσε, η καταδίκη του σε ισόβια και τα στοιχεία που άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής και άλλων προσώπων, δημιούργησαν ένα πέπλο μυστηρίου που δεν διαλύθηκε ποτέ πλήρως. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η στάση της οικογένειας του που τον στήριξε μέχρι τέλους. Η υπόθεση έκλεισε με τον πιο σκοτεινό τρόπο όταν ο Δουρής βρέθηκε νεκρός στις φυλακές Τρίπολης έχοντας αφαιρέσει ο ίδιος τη ζωή του.
Πρωτοχρονιά 1999- Η «βαλίτσα» που πάγωσε τη χώραΛίγες ημέρες μετά την αλλαγή του χρόνου, ένας άνδρας εμφανίζεται στα μέσα ενημέρωσης ζητώντας βοήθεια για τον εντοπισμό της συντρόφου του. Ο Γιώργος Σκιαδόπουλος δηλώνει την εξαφάνιση της Αμερικανίδας Τζούλι Σκάλι με την οποία είχε μετακομίσει από την Καραϊβική στην Καβάλα. Η εικόνα της δραματικής αγωνίας θα καταρρεύσει γρήγορα. Η αστυνομία αποκαλύπτει ότι πίσω από τις δραματικές εκκλήσεις κρυβόταν ο ίδιος ο δράστης.
Έπειτα από καβγά κατά τη διάρκεια ταξιδιού προς την Αθήνα, ο Σκιαδόπουλος στραγγάλισε με τα ίδια του τα χέρια την Τζούλι Σκάλι. Αρχικά προσπάθησε να εξαφανίσει το πτώμα της καίγοντάς το με μπιτόνια βενζίνης. Αφού είδε ότι δεν τα καταφέρνει, μετέφερε το άψυχο σώμα της στο σπίτι της γιαγιάς του και επιχείρησε να το βάλει μέσα σε μια βαλίτσα. Το καμένο κεφάλι της άτυχης Τζούλι προεξείχε και σκέφτηκε να το κόψει με σιδεροπρίονο. Στη συνέχεια πέταξε το ακέφαλο πτώμα με τη βαλίτσα μέσα σε μια λίμνη και το κεφάλι το πέταξε στη θάλασσα σε μια παραλία της Καβάλας.
Η προσπάθεια συγκάλυψης του εγκλήματος προκαλεί αποτροπιασμό και το όνομα της υπόθεσης περνά στη δημόσια συζήτηση ως ένα από τα πιο σκοτεινά εγκλήματα των γιορτών. Η δικαιοσύνη επέβαλε αρχικά ισόβια στον Γιώργο Σκιαδόπουλο, ποινή που μειώθηκε στο Εφετείο. Όταν αποφυλακίστηκε ο Γιώργος Σκιαδόπουλος άνοιξε στεγνοκαθαριστήριο.
Χριστούγεννα 2012 - ΞάνθηΉταν λίγο μετά τα Χριστούγεννα του 2012 όταν η Ελλάδα συγκλονίστηκε από ένα φρικιαστικό έγκλημα πρωτοφανούς αγριότητας για τα δεδομένα όχι μόνο της Ξάνθης αλλά και ολόκληρης της χώρας. Το πτώμα της 34χρονης Ζωής Δαλακλίδου είχε βρεθεί κάτω από το μπαλκόνι του πατρικού της στην Ξάνθη, όπου είχε έρθει από τη Θεσσαλονίκη, πόλη στην οποία ζούσε για να περάσει τις γιορτές με την οικογένειά της.
Ο 27χρονος τότε Χρήστος Παπάζογλου βίασε, κακοποίησε βάναυσα, χτύπησε αλύπητα και στη συνέχεια έκαψε ζωντανή την κοπέλα. Η φωτιά που έβαλε στο κορμί της επεκτάθηκε σε δύο δίκυκλα και - κατά τραγική σύμπτωση - προσπάθησαν να τη σβήσουν ο πατέρας και ο αδελφός της χωρίς να αντιληφθούν ότι καιγόταν και η 34χρονη γυναίκα. Η άτυχη Ζωή Δαλακλίδου επέστρεφε από διασκέδαση στο σπίτι της όταν της επιτέθηκε στην εξώπορτα του σπιτιού της, ο δράστης. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, η 34χρονη βιάστηκε ενώ στη συνέχεια κακοποιήθηκε με αιχμηρό αντικείμενο.
Προηγουμένως, ο δράστης την ακινητοποίησε χτυπώντας το κεφάλι της στο δάπεδο. Στη συνέχεια, για να της κλείσει μια και καλή το στόμα, πήρε βενζίνη από τα μηχανάκια που ήταν σταθμευμένα στην πιλοτή, την περιέλουσε και της έβαλε φωτιά ενώ ακόμη είχε τις αισθήσεις της! Η άτυχη Ζωή άρχισε να ουρλιάζει από τους φρικτούς πόνους και λίγο μετά άφησε την τελευταία της πνοή.
Ύστερα από έρευνες οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τον 27χρονο που, αν και αρχικά αρνήθηκε την αποτρόπαιη πράξη του, στη συνέχεια αναγκάστηκε να ομολογήσει.
Ακόμη μεγαλύτερο σοκ είχε προκαλέσει τότε η κυνική ομολογία του ότι έβαλε φωτιά στην 34χρονη γιατί φοβόταν ότι θα τον αναγνώριζε. «Έτσι μου ήρθε και το έκανα. Την ήξερα και μου άρεσε. Την είδα τυχαία μπροστά μου και την ακολούθησα. Της επιτέθηκα όταν έβαζε τα κλειδιά στην πόρτα. Θα με αναγνώριζε και για αυτό την έκαψα», είχε πει στην απολογία του.
