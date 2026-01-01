Καιρική ανασκόπηση 2025: 9 στους 12 μήνες είχαν θερμοκρασίες υψηλότερες από το κανονικό

Σε Σκάλα Μεσσηνίας, Αμφιλοχία και Τραγάνα Φθιώτιδας σημειώθηκαν οι υψηλότερες θερμοκρασίες κατά τον μήνα Ιούλιο, ενώ οι χαμηλότερες θερμοκρασίες στο Οχυρό Δράμας, Μαυρολιθάρι Φωκίδας και Νέο Καύκασο Φλώρινας.Πέραν των παραπάνω αριθμών, οι δώδεκα μήνες του έτους, σύμφωνα με την ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/ΜΕΤΕΟ είχαν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:* Ο Ιανουάριος ήταν ένας πολύ θερμός μήνας με θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας.* Ο Φεβρουάριος ήταν ένας ψυχρός μήνας με σημαντικές αρνητικές αποκλίσεις θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας.* Ο Μάρτιος ήταν ένας θερμός μήνας με θερμοκρασίες υψηλότερες από τις κανονικές τιμές σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Πολύ υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες σημειώθηκαν μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του μήνα.* Ο Απρίλιος ήταν ένας ψυχρός μήνας με αρνητικές αποκλίσεις θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας.* Ο Μάιος ήταν ένας μήνας με θερμοκρασίες κοντά στις κανονικές τιμές. Ένα πολύ σημαντικό επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης επηρέασε τη νότια ηπειρωτική χώρα και την Κρήτη στις 17 Μαΐου 2025.* Ο Ιούνιος ήταν ένας πολύ θερμός μήνας με σημαντικές θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Σημειώνεται, επίσης, ο πολύ μεγάλος αριθμός ημερών με ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο (24 από τις 30 ημέρες του μήνα).* Ο Ιούλιος ήταν ένας πολύ θερμός μήνας με πολύ σημαντικές θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Από τις 14 ως τις 28 Ιουλίου (με εξαίρεση το διήμερο 18-19/07) σημειώθηκαν πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα.* Ο Αύγουστος ήταν ένα μήνας με θερμοκρασίες κοντά στις κανονικές τιμές. Ισχυρά μελτέμια έπνεαν στο Αιγαίο τις 21 από τις 31 ημέρες του μήνα.* Ο Σεπτέμβριος ήταν ένας μήνας με θερμοκρασίες ελαφρώς υψηλότερες από τις κανονικές τιμές σε όλα σχεδόν τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας.* Ο Οκτώβριος ήταν ένας ψυχρός μήνας με αρνητικές αποκλίσεις θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας.* Ο Νοέμβριος ήταν ένας θερμός μήνας με θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές σε όλα σχεδόν τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Πολύ μεγάλα ύψη βροχής σημειώθηκαν κυρίως στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα.* Ο Δεκέμβριος ήταν ένας μήνας με θερμοκρασίες ελαφρώς υψηλότερες από τις κανονικές τιμές. Μεγάλα ύψη βροχής σημειώθηκαν κυρίως σε περιοχές της ανατολικής και νότιας Ελλάδας.Όσον αφορά στα ετήσια ύψη βροχόπτωσης κατά το 2025, τα μεγαλύτερα σημειώθηκαν στην Πετάλεια Κέρκυρας, στα Θεοδώριανα και στα Λεπιανά Άρτας, ενώ τα χαμηλότερα σε Ανάφη, Ίο και Σχοινούσα.Σε χάρτες που επισυνάπτονται παρουσιάζονται τα 10 μεγαλύτερα και τα 10 μικρότερα ετήσια ύψη βροχόπτωσης για το 2025 και οι 10 μέγιστες και οι 10 μικρότερες ελάχιστες θερμοκρασίες (πλην χιονοδρομικών κέντρων και δολινών), σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.Πηγή: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/ΜΕΤΕΟ