Ένας νεκρός έπειτα από ανατροπή αυτοκινήτου στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, δείτε βίντεο
Πρόκειται για άνδρα γύρω στα 50 με την Πυροσβεστική να επιχειρεί για τον απεγκλωβισμό του από το όχημα, στου ύψος των Αγίων Θεοδώρων
Ένας νεκρός είναι ο τραγικός απολογισμός του τροχαίου που σημειώθηκε νωρίτερα στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων.
Σύμφωνα με το agioitheodoroi.com, το Ι.Χ αυτοκίνητο είχε κατεύθυνση προς Κόρινθο. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος και εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να πέσει στις μπάρες της Εθνικής Οδού, και να χάσει τη ζωή του. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο άνδρας ήταν μόνος του στο αυτοκίνητο.
Την ώρα του δυστυχήματος στην περιοχή έβρεχε και το οδόστρωμα ήταν ολισθηρό.
Για τον απεγκλωβισμό του στήθηκε επιχείρηση από την Πυροσβεστική, με 6 πυροσβέστες και 2 οχήματα, ενώ στο σημείο υπήρξαν καθυστερήσεις στην κυκλοφορία, στο ρεύμα προς Κόρινθο, καθώς έμειναν κλειστές η μεσαία και η δεξιά λωρίδα.
Χωρίς αισθήσεις απεγκλωβίστηκε άνδρας από ΕΙΧ όχημα, συνεπεία εκτροπής του οχήματος και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο 63ο χλμ. της Ε.Ο. Αθηνών - Πατρών. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 31, 2025
