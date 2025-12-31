Ένας νεκρός έπειτα από ανατροπή αυτοκινήτου στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου

Ένας νεκρός έπειτα από ανατροπή αυτοκινήτου στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, δείτε βίντεο

Πρόκειται για άνδρα γύρω στα 50 με την Πυροσβεστική να επιχειρεί για τον απεγκλωβισμό του από το όχημα, στου ύψος των Αγίων Θεοδώρων

Πρόκειται για άνδρα γύρω στα 50 με την Πυροσβεστική να επιχειρεί για τον απεγκλωβισμό του από το όχημα, στου ύψος των Αγίων Θεοδώρων
Ένας νεκρός είναι ο τραγικός απολογισμός του τροχαίου που σημειώθηκε νωρίτερα στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων.



Σύμφωνα με το agioitheodoroi.com, το Ι.Χ αυτοκίνητο είχε κατεύθυνση προς Κόρινθο. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος και εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να πέσει στις μπάρες της Εθνικής Οδού, και να χάσει τη ζωή του. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο άνδρας ήταν μόνος του στο αυτοκίνητο.


Την ώρα του δυστυχήματος στην περιοχή έβρεχε και το οδόστρωμα ήταν ολισθηρό. 

Κλείσιμο
Για τον απεγκλωβισμό του στήθηκε επιχείρηση από την Πυροσβεστική, με 6 πυροσβέστες και 2 οχήματα, ενώ στο σημείο υπήρξαν καθυστερήσεις στην κυκλοφορία, στο ρεύμα προς Κόρινθο, καθώς έμειναν  κλειστές η μεσαία και η δεξιά λωρίδα.
