Ένας νεκρός έπειτα από ανατροπή αυτοκινήτου στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, δείτε βίντεο

ο Ι.Χ αυτοκίνητο είχε κατεύθυνση προς Κόρινθο. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος και εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να πέσει στις μπάρες της Εθνικής Οδού, και να χάσει τη ζωή του. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο άνδρας ήταν μόνος του στο αυτοκίνητο.





Χωρίς αισθήσεις απεγκλωβίστηκε άνδρας από ΕΙΧ όχημα, συνεπεία εκτροπής του οχήματος και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο 63ο χλμ. της Ε.Ο. Αθηνών - Πατρών. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 31, 2025

