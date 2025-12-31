Σταματούν οι εθελοντές την έρευνα για τον 45χρονο πυροσβέστη: «Ψάχνουμε στα τυφλά με μόνο στοιχείο την συνήθειά του να πηγαίνει στο βουνό»

Οι πληροφορίες στο smartwatch του 45χρονου δεν έδωσαν ουσιαστικά στοιχεία για τη διαδρομή που ακολούθησε - Δεν έχει βοηθήσει και το σημείωμα που βρέθηκε στο σακάκι του - Η εξαφάνισή του έχει δηλωθεί από την Τετάρτη