Σημείωμα στα παιδιά και τη σύζυγό του είχε αφήσει ο 45χρονος αγνοούμενος πυροσβέστης στα Άνω Πορόια
Τι έδειξε για τις ημέρες πριν την εξαφάνισή του το cloud του smartwatch που φορούσε
Χωρίς αποτέλεσμα συνεχίζονται για την ώρα οι έρευνες από αστυνομία, πυροσβεστική και εθελοντικές ομάδες για τον εντοπισμό του 45χρονου διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροϊων στις Σέρρες, Κωνσταντίνου Γκίνη τα ίχνη του οποίου αγνοούνται από το πρωί της περασμένης Τρίτης 23 Δεκεμβρίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές έχουν στα χέρια τους ένα σημείωμα, το οποίο ο 45χρονος φέρεται να είχε αφήσει σε τσέπη ενός σακακιού του.
Σε αυτό, κατά τις ίδιες πληροφορίες, είχε γράψει τα ονόματα της συζύγου του και των δυο παιδιών και δίπλα στο κάθε όνομα τη λέξη «σε αγαπώ».
Το σημείωμα, μάλιστα, δεν έχει ημερομηνία και η εκτίμηση είναι ότι ο 45χρονος το άφησε προκειμένου να το βρει η σύζυγος του.
Παράλληλα εξετάζονται τα ευρήματα από το cloud του smartwatch του 45χρονου πυροσβέστη τα οποία δείχνουν ότι τις τελευταίες ημέρες πριν την εξαφάνισή του κοιμόταν το πολύ δύο με τρεις ώρες κάθε βράδυ ενώ το βράδυ της 22ας Δεκεμβρίου είχε κοιμηθεί μόλις μία ώρα και δεκαπέντε λεπτά.
Η ίδια έρευνα αποκάλυψε και μια ακόμα διαδρομή - πέραν αυτών που ακολουθούσε ο 45χρονος στο όρος Μπέλες.
