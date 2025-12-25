Κανένα ίχνος του διοικητή του Πυροσβεστικού Σώματος Ποροΐων στις Σέρρες, ψάχνουν απαντήσεις στο smartwatch που φορούσε
Κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σιντικής, Πυροσβεστική, Αστυνομία, μέλη των εθελοντικών ομάδων της ΕΠΟΜΕΑ, του ΟΦΚΑΘ και του Κυνηγετικού Συλλόγου Ροδόπολης «χτενίζουν» την περιοχή, δίχως ωστόσο αποτέλεσμα έως τώρα
Από το πρωί της Τρίτης βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ποροΐων, στις Σέρρες, ο οποίος αγνοείται.
Η εξαφάνιση του 45χρονου Κωνσταντίνου Γκίνη δηλώθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ποροΐων από την σύζυγό του, όταν διαπιστώθηκε ότι απουσίαζε από το σπίτι για περισσότερες από 24 ώρες, χωρίς να έχει εμφανιστεί ούτε στην υπηρεσία του.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο 45χρονος έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση από το σπίτι που διαμένει με τη σύζυγο και τα παιδιά του και έκτοτε αναζητείται. Άφησε στο σπίτι του τα προσωπικά του αντικείμενα, το κινητό του τηλέφωνο και το πορτοφόλι του, όμως έφυγε με το αυτοκίνητο του. Κατά πληροφορίες της ΕΡΤ, ο αγνοούμενος φορούσε στο χέρι του ένα smartwatch, το οποίο ίσως βοηθήσει στις έρευνες για τον εντοπισμό του.
Αμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με πυροσβέστες από το Κλιμάκιο Ποροΐων και από γειτονικές περιοχές να πραγματοποιούν εκτεταμένους ελέγχους σε ορεινές, αγροτικές και δύσβατες περιοχές. Οι έρευνες επικεντρώνονται τόσο στον εντοπισμό του ίδιου όσο και του οχήματός του. Στην επιχείρηση συμμετέχει και η Αστυνομία, συνδράμοντας στον συντονισμό και την συλλογή πληροφοριών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, παρότι ο 45χρονος βρισκόταν σε άδεια, συνήθιζε να επισκέπτεται το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο.
Μέχρι στιγμής δεν ζητήθηκε η συνδρομή της Πολιτικής Προστασίας ή δυνάμεων της ΕΜΑΚ, ωστόσο οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, καθώς οι Αρχές καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τον άμεσο εντοπισμό του αγνοούμενου.
Ο ιδιωτικός ερευνητής, Γιώργος Τσούκαλης, αναφέρθηκε στην εξαφάνιση, λέγοντας: «Το smartwatch θα μπορούσε να φανεί χρήσιμο στις έρευνες σε περίπτωση που το άτομο που φορά το ρολόι έχει μοιραστεί την τοποθεσία με συγγενείς ή άλλους που εμπιστεύεται. Ο ίδιος, μίλησε, μεταξύ άλλων, για έναν φιλήσυχο άνθρωπο που είχε πάθος με την υπηρεσία του».
«Δεν πήρε μαζί του ούτε κινητό ούτε πορτοφόλι, μόνο το αυτοκίνητό του. Δεν ξέρει κανείς τίποτα» ανέφερε χθες ο σύζυγος της αδελφής του, μιλώντας στο Mega, προσθέτοντας ότι από τις 9:30 το πρωί της Δευτέρας δεν έχει υπάρξει καμία επικοινωνία ή πληροφορία.
Κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σιντικής, Πυροσβεστική, Αστυνομία, μέλη των εθελοντικών ομάδων της ΕΠΟΜΕΑ, του ΟΦΚΑΘ και του Κυνηγετικού Συλλόγου Ροδόπολης «χτενίζουν» την ευρύτερη περιοχή, προσπαθώντας να εντοπίσουν κάποιο ίχνος του 45χρονου Κωνσταντίνου Γκίνη, ακόμα και στα πιο δύσβατα σημεία.
Ακαρπες παραμένουν μέχρι στιγμής και οι προσπάθειες εντοπισμού του αυτοκινήτου του 45χρονου.
Η αγωνία συγγενών, συναδέλφων και κατοίκων της περιοχής παραμένει έντονη, καθώς όσο περνούν οι ώρες χωρίς αποτέλεσμα, μεγαλώνει η ανησυχία για την τύχη του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ποροΐων.
