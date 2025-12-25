Κανένα ίχνος του διοικητή του Πυροσβεστικού Σώματος Ποροΐων στις Σέρρες, ψάχνουν απαντήσεις στο smartwatch που φορούσε

Κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σιντικής, Πυροσβεστική, Αστυνομία, μέλη των εθελοντικών ομάδων της ΕΠΟΜΕΑ, του ΟΦΚΑΘ και του Κυνηγετικού Συλλόγου Ροδόπολης «χτενίζουν» την περιοχή, δίχως ωστόσο αποτέλεσμα έως τώρα