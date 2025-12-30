Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Ένας τραυματίας έπειτα από σύγκρουση μηχανής με φορτηγό στην Κέρκυρα
Ο τραυματισμένος οδηγός της μηχανής διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (30/12) σε κεντρικό σημείο της πόλης της Κέρκυρας.
Σύμφωνα με το corfutvnews.gr, το τροχαίο σημειώθηκε μεταξύ φορτηγού και μοτοσικλέτας στην οδό Μητροπολίτου Μεθοδίου.
Αποτέλεσμα ήταν ο τραυματισμός του οδηγού της μοτοσικλέτας, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.
Τα αίτια του τροχαίου διερευνά η Τροχαία Κέρκυρας.
