Ένας τραυματίας έπειτα από σύγκρουση μηχανής με φορτηγό στην Κέρκυρα
ΕΛΛΑΔΑ
Κέρκυρα Τροχαίο

Ένας τραυματίας έπειτα από σύγκρουση μηχανής με φορτηγό στην Κέρκυρα

Ο τραυματισμένος οδηγός της μηχανής διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο

Ένας τραυματίας έπειτα από σύγκρουση μηχανής με φορτηγό στην Κέρκυρα
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (30/12) σε κεντρικό σημείο της πόλης της Κέρκυρας.

Σύμφωνα με το corfutvnews.gr, το τροχαίο σημειώθηκε μεταξύ φορτηγού και μοτοσικλέτας στην οδό Μητροπολίτου Μεθοδίου.

Αποτέλεσμα ήταν ο τραυματισμός του οδηγού της μοτοσικλέτας, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Τα αίτια του τροχαίου διερευνά η Τροχαία Κέρκυρας.

