Ψηφιακό χάσμα με βάση την ηλικία και το φύλο: Το πρόγραμμα «EmpowerAge» ενδυναμώνει τις μεγαλύτερες σε ηλικία γυναίκες

Πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα 16 εβδομάδων – Ξεκινά με υποστήριξη 20 γυναικών στην Αττική





Για τις



EmpowerAge» έρχεται να απαντήσει στην πράξη, δίνοντας στις μεγαλύτερες σε ηλικία γυναίκες τα εργαλεία, τις δεξιότητες και την αυτοπεποίθηση που χρειάζονται για να διεκδικήσουν τη θέση τους στον ψηφιακό κόσμο και την αγορά εργασίας.



Οι στόχοι και το περιεχόμενο του προγράμματος EmpowerAge Το EmpowerAge εστιάζει στην αντιμετώπιση του έμφυλου ηλικιακού ρατσισμού, στην ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η επικοινωνία, η διαπραγμάτευση και η ηγεσία καθώς και στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος μάθησης και συνεργασίας.



Στο επίκεντρο του έργου βρίσκεται ένα ειδικά σχεδιασμένο πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο θα υποστηρίξει άμεσα 20 γυναίκες στην Αττική.



Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 16 εβδομάδων και θα αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία ενός δωρεάν, ανοιχτού Toolkit, στο οποίο θα συγκεντρωθεί όλο το εκπαιδευτικό υλικό.







Το έργο EmpowerAge συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και υλοποιείται από τρεις οργανισμούς με κοινό όραμα την κοινωνική ένταξη και τη δια βίου μάθηση:

- Ένωση Γυναικών άνω των 40, The A40s, Ελλάδα (Συντονιστής)

- MediAlena – Φινλανδία



Τι είναι το «A40s» Η Ένωση Γυναικών Άνω των 40 – The A40s είναι ένας μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2021 στην Αθήνα.



Στόχος της είναι η εξάλειψη του ηλικιακού ρατσισμού, με ιδιαίτερη έμφαση στον έμφυλο ηλικιακό ρατσισμό, και η ενδυνάμωση των γυναικών άνω των 40 ετών σε επαγγελματικό, κοινωνικό, οικονομικό, προσωπικό επίπεδο.



Από την ίδρυσή της, η Ένωση έχει υλοποιήσει εθνικά και τοπικά προγράμματα και δράσεις ψυχολογικής υποστήριξης και επαγγελματικής ενδυνάμωσης, με περισσότερες από 2.000 γυναίκες να έχουν ήδη ωφεληθεί άμεσα από τις δράσεις της.



Γιατί μόνο γυναίκες; Επειδή οι γυναίκες άνω των 40 αντιμετωπίζουν διπλές διακρίσεις, τόσο τον ηλικιακό ρατσισμό αλλά και τον σεξισμό σε κάθε πτυχή της ζωής τους.



Ο ηλικιακός ρατσισμός είναι πιο διαδεδομένος από τις έμφυλες διακρίσεις. Επίσης, οι γυναίκες αντιμετωπίζουν διπλές διακρίσεις όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση και τις συντάξεις και σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες στον τομέα της υγείας και της ασφάλισης.



Παρόλο που τα ποσοστά φτώχειας μεταξύ ανδρών και γυναικών δεν διαφέρουν πολύ κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής, η διαφορά αυξάνεται μετά την ηλικία των 65 ετών, και ακόμη περισσότερο μετά την ηλικία των 75 ετών.



Οι αιτίες είναι οι δια βίου διαφορές στον μισθό και τον χρόνο εργασίας, οι διαφορετικές ηλικίες συνταξιοδότησης για τους άνδρες και γυναίκες και το γεγονός ότι οι μεγαλύτερες σε ηλικία γυναίκες ζουν περισσότερο και πιο συχνά μόνες.



Οι μετανάστριες και οι γυναίκες από εθνοτικές ομάδες διατρέχουν ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.



Επιπλέον, η κακοποίηση και η διάκριση λόγω φύλου στον κύκλο ζωής οδηγούν σε μεγαλύτερες ανισότητες, ευπάθεια και φτώχεια στις ηλικίες άνω των 65 ετών, όπως αναφέρουν πολλές παγκόσμιες και ευρωπαϊκές μελέτες.



Η κακοποίηση και η βία που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στα γηρατειά τους είναι ακόμα ένα «αόρατο» φαινόμενο.



Πολλές γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας βρίσκονται σε κατάσταση ευπάθειας και εξάρτησης και αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες στην αναφορά και την αναζήτηση προστασίας από την αστυνομία και τις υπηρεσίες υποστήριξης των θυμάτων.



Το πρόγραμμα «Self-Ageism: Αλλάζω τους Κανόνες», που καταπολεμά τα εσωτερικευμένα στερεότυπα, ήταν ένα από τα 40 case studies παγκοσμίως και το μοναδικό από την Ελλάδα που παρουσιάστηκαν στην Έκθεση Προόδου για την πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών «UN Decade of Healthy Ageing (2021 – 2023)».



Η Ένωση Γυναικών Άνω των 40 είναι πλήρες μέλος του AGE Platform Europe, του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού οργανισμού από και για τους μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους. Με έδρα τις Βρυξέλλες, το δίκτυο αριθμεί περισσότερα από 100 μέλη σε πάνω από 20 χώρες της Ευρώπης, δίνοντας φωνή σε εκατομμύρια πολίτες 50+.