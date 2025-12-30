Κύπρος: Πάνω από 20 Τούρκοι στρατιώτες επιτέθηκαν σε Ελληνοκύπριους γεωργούς στη «νεκρή ζώνη»
ΕΛΛΑΔΑ
Τουρκία Κύπρος Αστυνομία

Κύπρος: Πάνω από 20 Τούρκοι στρατιώτες επιτέθηκαν σε Ελληνοκύπριους γεωργούς στη «νεκρή ζώνη»

Ο νεαρός γεωργός Γαβριήλ Γερολέμου περιέγραψε ότι Τούρκος στρατιώτης κινήθηκε προς το αγροτικό όχημα των γεωργών και επιχείρησε να αφαιρέσει τα κλειδιά

Κύπρος: Πάνω από 20 Τούρκοι στρατιώτες επιτέθηκαν σε Ελληνοκύπριους γεωργούς στη «νεκρή ζώνη»
Μανώλης Καλατζής
23 ΣΧΟΛΙΑ
Σοβαρό επεισόδιο έντασης εκτυλίχθηκε χθες, εντός της ουδέτερης ζώνης στην περιοχή του χωριού Μάμμαρι που εφάπτεται της γραμμής κατάπαυσης του πυρός, όταν περισσότεροι από 20 Τούρκοι στρατιώτες και ένοπλοι που εμφανίζονταν ως «ψευδοαστυνομικοί» επιχείρησαν, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, να συλλάβουν δύο Ελληνοκύπριους γεωργούς την ώρα που καλλιεργούσαν το χωράφι τους.

Ο νεαρός γεωργός Γαβριήλ Γερολέμου περιέγραψε στον Alpha Κύπρου ότι αρχικά Τούρκος στρατιώτης κινήθηκε προς το αγροτικό όχημα των γεωργών και επιχείρησε να αφαιρέσει τα κλειδιά. Όταν οι δύο προσπάθησαν να τον αποτρέψουν, έφτασαν στο σημείο επιπλέον στρατιώτες και «ψευδοαστυνομικοί», που περικύκλωσαν το χωράφι.


Απόπειρα απαγωγής πάνω στο τρακτέρ

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, ένας «ψευδοαστυνομικός» επιχείρησε να ανέβει στο τρακτέρ που οδηγούσε ο πατέρας του Γερολέμου, με σκοπό τη απαγωγή του. Όταν ο πατέρας επιτάχυνε για να απομακρυνθεί, ο ένοπλος έπεσε από το τρακτέρ, ενώ οι εμπλεκόμενοι φώναζαν στα τουρκικά και στα αγγλικά «stay» (ακίνητος) και «arrested» (υπό σύλληψη).

Οι γεωργοί καταγγέλλουν επίσης ρίψεις πετρών και προσπάθεια να τους πιάσουν από τον λαιμό.

Από το περιστατικό προκλήθηκαν, κατά τις ίδιες πληροφορίες, σοβαρές ζημιές στο τρακτέρ, χωρίς ακόμη να έχει γίνει εκτίμηση του κόστους.
Έχει ήδη ενημερωθεί το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο συλλέγει στοιχεία για τα αναγκαία διαβήματα.


Ο ρόλος του ΟΗΕ

Οι Ελληνοκύπριοι γεωργοί υποστηρίζουν ότι κυανόκρανοι που έφτασαν στο σημείο περιορίστηκαν στο να παρακολουθούν και να καταγράφουν.
Το χωριό Μάμμαρι εφάπτεται στην Πράσινη Γραμμή και το ίδιο το χωριό αναφέρεται ότι είναι εντός της νεκρής ζώνης, σε μια περιοχή όπου η γεωργική δραστηριότητα αποτελεί, εδώ και δεκαετίες, κομμάτι της καθημερινότητας αλλά και πηγή τριβών.

Κλείσιμο
Σε παλαιότερες ανακοινώσεις της, η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ UNFICYP έχει τονίσει ότι εργασίες «κοντά στις γραμμές κατάπαυσης του πυρός» εντός της ουδέτερης ζώνης εγκυμονούν κινδύνους και μπορούν να προκαλέσουν ένταση, ζητώντας συμμόρφωση με τους κανόνες της.

Το επεισόδιο στο Μάμμαρι έρχεται να προστεθεί σε μια αλυσίδα περιστατικών παρεμπόδισης γεωργικών εργασιών στην ευρύτερη περιοχή της Λευκωσίας, με πιο πρόσφατο το επεισόδιο στη Δένεια τον περασμένο Νοέμβριο, για το οποίο είχαν γίνει, σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, επαφές και παρεμβάσεις προς την ΟΥΝΦΙΚΥΠ.
Μανώλης Καλατζής
23 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης