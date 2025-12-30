Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Οι αγρότες ανοίγουν λωρίδες κυκλοφορίας για την Πρωτοχρονιά και δίνουν ραντεβού για αποφάσεις μετά την αλλαγή της χρονιάς
Προγραμματίζεται νέα πανελλαδική σύσκεψη για το επόμενο Σάββατο (3 Ιανουαρίου) - Δεν αποκλείεται περαιτέρω κλιμάκωση
Η σημερινή είναι ίσως η τελευταία ημέρα που οι αγρότες κάνουν δράσεις πριν από τις ημέρες της Πρωτοχρονιάς. Στις 11 το πρωί οι αγρότες από το μπλόκο των Τρικάλων θα μπουν στην πόλη με τα τρακτέρ τους και θα επισκεφθούν τα γραφεία των τριών βουλευτών της ΝΔ ώστε να τους επιδώσουν τα αιτήματα τους. Το απόγευμα οι αγρότες από το μπλόκο του Ε65 στην Καρδίτσα θα ανοίξουν τα διόδια των Σοφάδων για τους ταξιδιώτες της Πρωτοχρονιάς.
Παράλληλα από σήμερα το πρωί ανοίγει η αερογέφυρα της Νίκαιας για τη διευκόλυνση των εκδρομέων ενώ τίθενται σε ισχύ και όλες οι άλλες διευκολύνσεις όπως αυτές είχαν εφαρμοστεί τα Χριστούγεννα. Οι διευκολύνσεις αυτές θα παραμείνουν μέχρι και τις πρώτες ημέρες του νέου έτους.
Διαφορετικά θα κληθούν να αποφασίσουν νέα κλιμάκωση με δράσεις που μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει ακόμη. Πιθανότατα πολύωρους αποκλεισμούς σε παρακαμπτηρίους σκληραίνοντας τη στάση τους δίνοντας το μήνυμα στην κυβέρνηση πως δεν θα κάνουν πίσω Σε αυτό το πλαίσιο δεν θα απέκλειε κανείς και αποφάσεις για κάθοδο με τρακτέρ στην πρωτεύουσα.
Ανάπαυλα και στασιμότηταΟι αγρότες όπως και τα Χριστούγεννα έτσι και την Πρωτοχρονιά θα κατεβάσουν ρυθμούς αναφορικά με τις δράσεις τους, αφήνοντας την όποια κλιμάκωση για μετά τις γιορτές. Την ίδια ώρα στο κυβερνητικό στρατόπεδο φαίνεται πως συνεχίζουν να λένε πως είναι ανοιχτοί στο διάλογο, ασκώντας πλέον κριτική στη στάση των αγροτών που δεν δείχνουν ιδιαίτερα «ζεστοί» ακόμη και τώρα να προσέλθουν στο τραπέζι. Είναι χαρακτηριστικό πως και οι δύο πλευρές παρά το γεγονός ότι πέρασαν τριάντα μέρες, δεν μετακινήθηκαν ούτε εκατοστό από τη θέση τους.
Ή διάλογος ή νέα κλιμάκωσηΜετά τις γιορτές οι αγρότες θα χρειαστεί να πάρουν αποφάσεις για το μέλλον των κινητοποιήσεων τους. Έτσι αναμένεται να γίνει πανελλαδική σύσκεψη πιθανότατα στα Μάλγαρα το επόμενο Σάββατο. Εκεί αν και εφόσον υπάρχει ήδη χαραμάδα διαλόγου σε αυτή τη σύσκεψη θα χαράξουν τη στρατηγική που θα ακολουθήσουν σε μια ενδεχόμενη συνάντηση.
