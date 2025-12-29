Η συμμορία της μιζέριας καλούσε σε διαμαρτυρία στο Έλενα Βενιζέλου και μαζεύτηκαν πέντε, τους κέρασα μελομακάρονα, λέει ο Γεωργιάδης
Ο υπουργός Υγείας δημοσίευσε βίντεο από τα εγκαίνια του νέου τμήματος επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου
Ο Άδωνις Γεωργιάδης εγκαινίασε το νέο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών στο νοσοκομείο «Έλενα Βενιζέλου». Ο υπουργός Υγείας δημοσίευσε βίντεο από τα εγκαίνια, στο οποίο αναφέρει πως «η Ελλάδα αξίζει ένα σοβαρό Έλενα Βενιζέλου» ενώ σημειώνει πως κέρασε μελομακάρονα όσους διαμαρτυρήθηκαν έξω από το νοσοκομείο, όπου μαζεύτηκαν πέντε άτομα.
«Εδώ και μέρες είχαμε ανακοινώσει ότι σήμερα θα κάναμε με τον Μάριο Θεμιστοκλέους τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ του “Έλενα Βενιζέλου”. Η γνωστή “Συμμορία της Μιζέριας” της Αριστεράς καλούσε σε πανυγειονομική κινητοποίηση διαμαρτυρίας εναντίον μου…. αναρτήσεις κλπ τελικά μαζεύτηκαν... 5 άτομα... Τους κέρασα και μελομακάρονα, μου έδωσαν οι εργαζόμενοι “λουλούδια” έγιναν τα εγκαίνια όλα καλά. Καλή Χρονιά. Το ΕΣΥ προχωράει μπροστά όσο και να με συκοφαντούν!», γράφει ο κ. Γεωργιάδης στο Twitter.
Ο υπουργός Υγείας, κατά τη διάρκεια των εγκαινίων ανέφερε: «Εδώ και μέρες διάβαζα στο διαδίκτυο ότι θα γίνει πανυγειονομική κινητοποίηση για να εμποδίσουν τα σημερινά εγκαίνια στο νοσοκομείο Έλενα Βενιζέλου και να διαμαρτυρηθούν για τον κακό υπουργό Υγείας, για εμένα δηλαδή όλοι οι διάφοροι συνδικαλιστές της αριστεράς. Όπως έχετε διαπιστώσει έξω ήτανε τέσσερις; Πέντε. Αν η πανυγειονομική κινητοποίηση επί του υπουργού Εμπορίου, της Υγείας και λοιπά είναι πέντε άνθρωποι καλά πάμε. Άρα, όπως καταλαβαίνετε άλλη μία αξιοθρήνητη κινητοποίηση της αριστεράς έρχεται να επιβεβαιώσει την πραγματικότητα που ζουν τα νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία γίνονται κάθε μέρα και καλύτερα».
«Σήμερα είμαστε στην πλήρως ανακαινισμένη πτέρυγα του νοσοκομείου Έλενα. Θέλω να πω ότι είμαι πολύ ευτυχής για αυτό θέλω να ευχαριστήσω την κυρία διοικήτρια. Το οποίο ναι, για να μην τα παρουσιάζουμε όλα ωραία και ελλείψεις προσωπικού έχει και νοσηλευτές χρειάζεται και προβλήματα έχει και γερασμένα κτίρια έχει. Εγώ, δεν μου αρέσει καθόλου να ωραιοποιώ την πραγματικότητα. Είναι όμως σήμερα μία μέρα χαράς για αυτό το νοσοκομείο; Είναι μία μέρα που το νοσοκομείο κάνει ένα βήμα εμπρός; Ναι, είναι μία μέρα που κάνει ένα βήμα μπρος. Αυτό σημαίνει ότι τελείωσαν οι δουλειές μας;. Όλα πήγαν καλά; Τελειώσαμε; Όχι. Έχουμε πολλά να κάνουμε και είμαστε από πάνω συνέχεια. Η Ελλάδα αξίζει ένα σοβαρό Έλενα Βενιζέλου», συμπλήρωσε ο κ. Γεωργιάδης.
«Δεν έχει πολλά τέτοια νοσοκομεία το ΕΣΥ και αξίζει εδώ να δώσουμε παραπάνω φροντίδα για να δώσουμε στο μέλλον ένα τέτοιο νοσοκομείο που κάνει πράγματα που άλλα νοσοκομεία δεν μπορούν να κάνουν. Άρα είμαστε πολύ περήφανοι για εσάς. Θέλω ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω το προσωπικό του νοσοκομείου και το ιατρικό και το νοσηλευτικό. Ξέρω ότι δίνετε αγώνα όχι υπό τις καλύτερες συνθήκες πάντα, το γνωρίζω καλά αλλά θέλω να ξέρετε ότι και εμείς στο μέτρο που μπορούμε, δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα μακάρι να είχαμε άπειρους πόρους στη διάθεσή μας στο μέτρο που μπορούμε όμως είμαστε εδώ για να κάνουμε αυτό το νοσοκομείο να δουλέψει καλύτερα. Άρα λοιπόν, μία μέρα χαράς», κατέληξε.
Από την πλευρά του ο Μάριος Θεμιστοκλέους δήλωσε: «Θα ήθελα να πω ότι εδώ έχουμε μία ακόμη κτιριακή αναβάθμιση. Οι κτιριακές αναβαθμίσεις γίνονται στο ΕΣΥ μετά από πάρα πολλά χρόνια. Κάνουμε το νοσοκομείο αλλά και το ΕΣΥ καλύτερο».
Παρόντες στα εγκαίνια ήταν η Διοικήτρια της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Όλγα Μπαλαούρα, η Διοικήτρια του Γ.Ν. «Έλενα Βενιζέλου» Νίκη Ταβιανάτου καθώς και εργαζόμενοι από το ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό.
