Προχωρά το σχέδιο για τα θαλάσσια πάρκα, εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικές μελέτες, ακολουθούν τα Προεδρικά Διατάγματα

Υλοποιείται το σχέδιο της κυβέρνησης με βάση το διεθνές δίκαιο, παρά τις προκλητικές αιτιάσεις της Άγκυρας- Με τα δύο νέα Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα, επιτυγχάνεται η προστασία άνω του 35% των χωρικών υδάτων της Ελλάδας