Πρωτοχρονιά με ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας έως 10°C και θυελλώδεις βοριάδες - Έρχονται χιόνια και στην Πάρνηθα, οι θερμοκρασίες σε 10 μεγάλες πόλεις

Ο καιρός την Πρωτοχρονιά: Παγετός και ασθενείς βροχές, χιόνια και σε χαμηλά υψόμετρα προβλέπει ο Μαρουσάκης

Η πρόγνωση του καιρού ως την Πρωτοχρονιά από τον Δημήτρη Ζιακόπουλο

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ, 31/12

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

Πρωτοχρονιά με κρύο προβλέπει και ο Νίκος Καντερές

-Διανύοντας τις τελευταίες ημέρες του 2025 ψυχρές αέριες μάζες από βορειότερα γεωγραφικά πλάτη (Σκανδιναβία), θα κατηφορίσουν και θα επηρεάσουν το διήμερο Τετάρτη-Πέμπτη και τη χώρα μας με ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας ακόμα και 10 βαθμούς.-Επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι βοριάδες οι οποίοι θα φτάσουν τα 6-7 μποφόρ στα πελάγη.-Σχετικά με τις χιονοπτώσεις, θα είναι λίγες και ασθενείς και παρόλο που την Τετάρτη θα επηρεάσουν και χαμηλά υψόμετρα σε Εύβοια, Στερεά ( παροδικά και Αττική), Πελοπόννησο, δεν θα δημιουργήσουν κανένα πρόβλημα αλλά ούτε θα "βοηθήσουν" για χιονοδρομία δημοφιλείς προορισμούς.-Την Πρωτοχρονιά με εξαίρεση την Κρήτη και τις Κυκλάδες σταδιακά θα επικρατήσει "ήλιος με δόντια"!-Στη συνέχεια έρχονται νοτιάδες και "μαλακώνει" ο καιρός.-Ακολουθεί ο καιρός σε 10 χριστουγεννιατικούς προορισμούς».Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο και Διευθυντή Ερευνών στο Αστεροσκοπείο Αθηνών,, την Τρίτη και την Τετάρτη θα έχουμε εκ νέου βροχές, κυρίως όμως στην κεντρική και νότια χώρα, ενώΣύμφωνα με την τελευταία πρόγνωση του μετεωρολόγου, η εβδομάδα που διανύουμε χαρακτηρίζεται από τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ αναμένονταιτην παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ακόμα καιτις επόμενες ημέρες, ενώΌπως ο ίδιος αναφέρει, στην Αττική, μάλιστα δεν αποκλείεται στην αλλαγή του χρόνου να υπάρξουν, χωρίς ωστόσο να προκαλέσουν προβλήματα.Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς,θα παραμείνουν ιδιαίτερα χαμηλές για την εποχή., δημιουργώντας αίσθηση έντονου κρύου ακόμη και κατά τις ώρες της ημέρας. Καθώς θα πλησιάζει το βράδυ, η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει περαιτέρω, ενισχύοντας το χειμωνιάτικο σκηνικό στην πόλη ενόψει της αλλαγής του χρόνου.Αιτία η πολική αέρια μάζα που κατεβαίνει προς τη χώρα μας, και θα είναι έντονη το διήμερο, παραμονή και ανήμερα Πρωτοχρονιάς.-Δεν προβλέπονται αξιόλογες βροχές στη χώρα.-Σταδιακή εξασθένηση των βόρειων ανέμων στις περισσότερες περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της κεντρικής Μακεδονίας. Στις εξαιρέσεις, ο ενισχυμένος ΒΔ άνεμος στα Δωδεκάνησα που θα διατηρηθεί σχεδόν όλη την ημέρα.-Χαμηλές ελάχιστες θερμοκρασίες. Παγετός κυρίως στην Ήπειρο και τις κεντροβόρειες ηπειρωτικές περιοχές που βρίσκονται μακριά από τη θάλασσα.Ατμοσφαιρική κυκλοφορίαΒαρομετρικό χαμηλό στην κεντρική Μεσόγειο, κινούμενο ανατολικά, θα στρέψει τους ανέμους στην περιοχή μας σε ΝΔ με ένταση 4 με 6 μποφόρ. Παράλληλα, νέο ψυχρό μέτωπο αναμένεται να κινηθεί από τα Β-ΒΔ Βαλκάνια προς την περιοχή μας. Το μέτωπο αυτό δεν αναμένεται να προκαλέσει αξιόλογα φαινόμενα στη Β. Ελλάδα, αλλά τις βραδινές - νυχτερινές ώρες, με το πέρασμά του, θα στρέψει εκεί τους ανέμους σε βόρειους με ένταση ως τα 7 μποφόρ.Από το μεσημέρι στη Δ. Ελλάδα βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες σταδιακά θα επεκταθούν ανατολικότερα και θα επηρεάσουν κυρίως την ανατολική και τη νότια νησιωτική Ελλάδα. Χιονοπτώσεις στα ορεινά.Το προερχόμενο από την κεντρική Μεσόγειο βαρομετρικό αναμένεται να κινηθεί προς την Α. Μεσόγειο διαμέσου της Ν. Ελλάδας. Παράλληλα, το ψυχρό μέτωπο από τη Β. Ελλάδα θα κινηθεί Ν-ΝΑ και σταδιακά θα στρέψει τους ανέμους σε ΒΑ με ένταση ως τα 7 μποφόρ.Στη Δ-ΝΔ Ελλάδα (κυρίως το Ιόνιο) και τις ανατολικές και νότιες νησιωτικές περιοχές της χώρας αρχικά θα συνεχιστούν οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες, αλλά σταδιακά και από τα δυτικά προς τα ανατολικά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.Στις νοτιότερες περιοχές της Μακεδονίας (Χαλκιδική, Καβάλα - Θάσος) και πιθανώς το πρωί στη Δ. Μακεδονία τοπικές χιονοπτώσεις μικρής διάρκειας. Υπάρχουν σενάρια για παροδικές χιονοπτώσεις σε περισσότερες περιοχές της Β. Ελλάδας, τα οποία θα δούμε στα επόμενα τρεξίματα των μοντέλων.Στη Θεσσαλία, την κεντροανατολική Στερεά - Εύβοια και την ανατολική και βόρεια Πελοπόννησο παροδικές βροχές και τοπικές χιονοπτώσεις, οι οποίες στα κεντρικά θα κατεβούν και σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου. Από το μεσημέρι αναμένεται σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων.Με την απομάκρυνση του ψυχρού μετώπου, θα επικρατήσουν Β-ΒΑ άνεμοι, οι οποίοι σταδιακά θα εξασθενήσουν σχεδόν παντού.Τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και τα νότια, με ασθενή φαινόμενα στη Β. Κρήτη το πρωί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν παντού ηλιοφάνεια.Αρκετά έως πολύ χαμηλές οι θερμοκρασίες. Παγετός τη νύχτα και το πρωί στην ηπειρωτική Ελλάδα και κυρίως στις βόρειες περιοχές της, όπου κατά τόπους θα είναι ισχυρός.Πρωτοχρονιά χωρίς βροχές και χιόνια, αλλά με έντονο κρύο θα βιώσει η χώρα, με τις θερμοκρασίες να κινούνται αισθητά χαμηλότερα από τις τιμές των τελευταίων ετών. Παρότι η αλλαγή του χρόνου θα γίνει με γενικά ήπιες καιρικές συνθήκες, ο υδράργυρος θα παραμείνει καθηλωμένος, δίνοντας έναν πιο «χειμωνιάτικο» τόνο στην έναρξη του νέου έτους, σύμφωνα με εκτίμηση του μετεωρολόγου Νίκου Καντερέ.Ολόκληρη η ανάρτησή του«Πρωτοχρονιά χωρίς βροχές και χιόνια,αλλά με πολύ κρύο.Είναι η έκτη συνεχόμενη χρονιά, ύστερα από εκείνη του 2021,που η υποδοχή του νέου έτους γίνεται χωρίς βροχές και χιόνια σε Αθήνα ,Θεσσαλονίκη και στις περισσότερες περιοχές της χώρας.Στα προηγούμενα 5 χρόνια οι μέγιστες θερμοκρασίες στην Αθήνα έφθαναν τους 17 και 19 βαθμούς,με κανονονική τιμή για πρώτη του μήνα τους 14 βαθμούς. Φέτος ,σε αντίθεση η μεγίστη θα είναι 8 με 10 βαθμούς συγκριτικά με τη σημερινή τιμή περί 6-7 βαθμούς.Στα τελευταία 55 χρόνια η μεγαλύτερη μέγιστη θερμοκρασία σημειώθηκε τη πρώτη Ιανουαρίου 2010 με 22 βαθμούς στη Νέα Φιλαδέλφεια και 24 σε Αθήνα και Σπάτα, ενώ στο Ηράκλειο της Κρήτης σκαρφάλωσε στους 30 βαθμούς.Στη Θεσσαλονίκη την ίδια χρονιά το μεγιστοβάθμιο έδειξε 18 βαθμούς για σύγκριση.Με τη σημερινή λιακάδα και την εξασθένηση των θυελλωδών βορειοδυτικών ανέμων στη βόρεια Ελλάδα,ατμοσφαιρική διαταραχή προερχόμενη από τα δυτικά θα συνοδευτεί με συννεφιές και τοπικές βροχές κατά βάση ασθενείς στη δυτική Ελλάδα,στη νότια και ανατολική νησιωτική χώρα και λίγα χιόνια στα βόρεια ορεινά.Από τη Παρασκευή και περισσότερο το Σαββατοκύριακο το κρύο θα υποχωρήσει αφού η θερμοκρασία παρουσιάσει άνοδο,ενώ το νοτιοδυτικό ρεύμα στην ανώτερη ατμόσφαιρα θα δώσει βροχές βασικά στη δυτική Ελλάδα και λίγες στην ανατολικη νησιωτική χώρα.