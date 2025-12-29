Βρέθηκε σορός 84χρονου στον Όρμο Φαλήρου κοντά στις εκβολές του Κηφισού
Το σώμα του 84χρονου ημεδαπού βρέθηκε από στελέχη του Λιμενικού

Η σορός ενός 84χρονου άνδρα βρέθηκε σήμερα σε θαλάσσια περιοχή στο Φάληρο. 

Συγκεκριμένα, το σώμα του 84χρονου ημεδαπού βρέθηκε από στελέχη του Λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή του Όρμου Φαλήρου, κοντά στις εκβολές του Κηφισού Ποταμού.

Η σορός του άνδρα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Αττικό Γενικό Νοσοκομείο.

