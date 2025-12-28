Ο καιρός την Πρωτοχρονιά: Αλλαγή χρόνου με κρύο αλλά χωρίς σοβαρές εξάρσεις, λέει ο Κολυδάς

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς κάνει λόγο για χειμωνιάτικο αλλά ήρεμο σκηνικό «που επιβεβαιώνει ότι η φετινή αλλαγή του χρόνου θα κριθεί περισσότερο στη θερμοκρασία παρά στη βροχή ή το χιόνι»





Όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του, η σύγκλιση των προγνωστικών μοντέλων «οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η αλλαγή του χρόνου θα πραγματοποιηθεί με κρύο, αλλά χωρίς σοβαρές καιρικές εξάρσεις. Ο καιρός δεν θα απασχολήσει με ένταση, με το ενδιαφέρον να μετατοπίζεται πέον στο πόσο αισθητή θα είναι η ψύχρα τη νύχτα και τις πρώτες ώρες της νέας χρονιάς, και όχι στο αν θα υπάρξουν φαινόμενα».







Αναλυτικά η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:



«Η εικόνα που διαμορφώνεται για την αλλαγή του χρόνου αποτυπώνει μια σαφή μετατόπιση των προγνωστικών σε ένα ψυχρό αλλά σχετικά ήπιο καιρικό σκηνικό, χωρίς εντυπωσιακά φαινόμενα. Τα τρία βασικά προγνωστικά μοντέλα –ICON, GFS και ECMWF– συγκλίνουν πλέον στο γενικό μοτίβο, με τις αποκλίσεις να εντοπίζονται κυρίως στη θερμοκρασιακή λεπτομέρεια και όχι στη συνολική εξέλιξη.



Κοινός παρονομαστής και των τριών λύσεων είναι η απουσία οργανωμένου βαρομετρικού χαμηλού πάνω από τη χώρα. Οι πιέσεις παραμένουν σχετικά υψηλές και η κυκλοφορία δεν ευνοεί την ανάπτυξη μετωπικών συστημάτων, στοιχείο που περιορίζει σημαντικά την έκταση και την ένταση των φαινομένων. Ο υετός, όπου εκδηλωθεί, θα είναι σποραδικός και ασθενής, με μεγαλύτερη πιθανότητα σε τμήματα του ανατολικού και νοτιοανατολικού Αιγαίου και κυρίως στην Κρήτη.



Το ICON παρουσιάζει τη πιο «στεγνή» εκδοχή, αποδίδοντας έναν καιρό με περιορισμένη υγρασία και ελάχιστες βροχές, ουσιαστικά εγκλωβισμένες στα ανατολικά θαλάσσια τμήματα. Το σενάριο αυτό δίνει έμφαση στη σταθερότητα της ατμόσφαιρας και στη νυχτερινή πτώση της θερμοκρασίας, χωρίς όμως αξιόλογη καιρική δράση.



Το GFS, από την άλλη πλευρά, δείχνει να έχει κάνει ένα σαφές βήμα πίσω ως προς τον υετό, προσαρμοζόμενο σε πιο φειδωλές λύσεις σε σχέση με προηγούμενες προγνώσεις (όπως είχαμε επισημάνει) . Παρά τη μείωση των φαινομένων, παραμένει το πιο ψυχρό μοντέλο, επιμένοντας σε χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες, ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά και στις κλειστές πεδινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας. Πρόκειται για ένα καθαρά ψυχρό σενάριο, με το κρύο να «περνά» χωρίς να συνοδεύεται από υετό.



Το ECMWF κινείται στη μέση οδό, προσφέροντας την πιο ισορροπημένη εικόνα. Διατηρεί περιορισμένα ασθενή φαινόμενα στο νότιο και ανατολικό Αιγαίο, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζεται πιο μετριοπαθές στις ελάχιστες θερμοκρασίες, αποφεύγοντας τις πιο ακραίες ψυχρές τιμές του GFS.



Συνολικά, η σύγκλιση των μοντέλων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η αλλαγή του χρόνου θα πραγματοποιηθεί με κρύο, αλλά χωρίς σοβαρές καιρικές εξάρσεις. Ο καιρός δεν θα απασχολήσει με ένταση, με το ενδιαφέρον να μετατοπίζεται πλέον στο πόσο αισθητή θα είναι η ψύχρα τη νύχτα και τις πρώτες ώρες της νέας χρονιάς, και όχι στο αν θα υπάρξουν φαινόμενα. Ένα σκηνικό χειμωνιάτικο, αλλά ήρεμο, που επιβεβαιώνει ότι η φετινή αλλαγή του χρόνου θα κριθεί περισσότερο στη θερμοκρασία παρά στη βροχή ή το χιόνι.



Από αύριο Δευτέρα θα μπορούμε να έχουμε μια ακόμη σαφέστερη και επιχειρησιακά χρήσιμη εικόνα του καιρού. Χρόνια Πολλά».



Αναλυτικά ο καιρός τη Δευτέρα, σύμφωνα με την ΕΜΥ Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά και τα νότια τις πρωινές ώρες, όπου πιθανώς να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στα νησιά του βορείου Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τη νότια Πελοπόννησο.



Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από το απόγευμα θα εξασθενήσουν, θα στραφούν βαθμιαία σε δυτικούς νοτιοδυτικούς και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι βορειοδυτικοί και θα εξασθενήσουν πιο αργά.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κα θα φθάσει στα βόρεια τους 9 με 11 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και στα νότια τοπικά τους 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ



Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και θα στραφούν βαθμιαία σε δυτικούς νοτιοδυτικούς.

Θερμοκρασία: Από -01(μείον 01) έως 11 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στο νότιο Ιόνιο και τη νότια Πελοπόννησο τις πρωινές ώρες, όπου πιθανώς να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Τις βραδινές ώρες οι νεφώσεις θα αυξηθούν.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στις Σποράδες και τη νότια Πελοπόννησο τις πρωινές ώρες, όπου πιθανώς να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Στα βόρεια βορειοδυτικοί 4 με 5 και στις Σποράδες 6 με 7 μποφόρ, στα ανατολικά και τα νότια βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και θα στραφούν βαθμιαία σε δυτικούς νοτιοδυτικούς.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ



Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις πρωινές ώρες, όπου πιθανώς να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και θα στραφούν βαθμιαία σε δυτικούς νοτιοδυτικούς.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 και στην Κρήτη έως 17 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ



Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βορειότερα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τις πρωινές ώρες, όπου πιθανώς να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια τοπικά 7.μποφόρ. Από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και στα βόρεια θα στραφούν βαθμιαία σε νότιους νοτιοδυτικούς.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 και στα Δωδεκάνησα έως 17 βαθμούς Κελσίου.



ΑΤΤΙΚΗ



Καιρός: Σχεδόν αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν βαθμιαία σε νότιους νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 11 βαθμούς Κελσίου.