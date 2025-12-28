Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Θεσσαλονίκη: Ισχυρός βόρειος άνεμος 6 μποφόρ που θα φτάσει και τα 7 πνέει στην πόλη
Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να είναι προσεκτική για το ενδεχόμενο πτώσης δέντρων και άλλα προβλήματα
Ισχυρός βόρειος άνεμος 6 μποφόρ πνέει στη Θεσσαλονίκη και σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, θα συνεχιστεί μέχρι και το βράδυ με αυξανόμενη ένταση που θα φτάσει τα 7 μποφόρ από βόρεια - βορειοδυτική κατεύθυνση.
Η Πολιτική Προστασία συνιστά στους πολίτες να είναι προσεκτικοί για το ενδεχόμενο να υπάρξουν πτώσεις δένδρων και άλλα προβλήματα από τον ισχυρό άνεμο.
