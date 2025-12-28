Ανοιχτά σήμερα, μέχρι τις 18:00, εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ
Ανοιχτά σήμερα, μέχρι τις 18:00, εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ

Κάποιες αλυσίδες θα παρατείνουν τις ώρες λειτουργίας τους - Το εορταστικό ωράριο έως την Πρωτοχρονιά

Τελευταία Κυριακή του χρόνου σήμερα, με τα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ να λειτουργούν στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου από τις 11:00 έως τις 18:00, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να ολοκληρώσουν τις αγορές τους, ενόψει της Πρωτοχρονιάς.

Μικρές αποκλίσεις ενδεχομένως θα υπάρξουν σε κάποιες αλυσίδες, που θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 20:00.

Αύριο και μεθαύριο, τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά από τις 09:00 έως τις 21:00, ενώ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς το ωράριο διαμορφώνεται από τις 09:00 έως τις 18:00.  

Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα την ημέρα της Πρωτοχρονιάς αλλά και στις 2 Ιανουαρίου για την απογραφή.


Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Κυριακή 28/12/2025: 11:00–18:00
Δευτέρα 29/12/2025: 09:00–21:00
Τρίτη 30/12/2025: 09:00–21:00
Τετάρτη 31/12/2025: 09:00–18:00
Πέμπτη 01/01/2026: Αργία
Παρασκευή 02/01/2026: Κλειστά
