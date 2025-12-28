Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Ανοιχτά σήμερα, μέχρι τις 18:00, εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ
Ανοιχτά σήμερα, μέχρι τις 18:00, εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ
Κάποιες αλυσίδες θα παρατείνουν τις ώρες λειτουργίας τους - Το εορταστικό ωράριο έως την Πρωτοχρονιά
Τελευταία Κυριακή του χρόνου σήμερα, με τα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ να λειτουργούν στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου από τις 11:00 έως τις 18:00, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να ολοκληρώσουν τις αγορές τους, ενόψει της Πρωτοχρονιάς.
Μικρές αποκλίσεις ενδεχομένως θα υπάρξουν σε κάποιες αλυσίδες, που θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 20:00.
Αύριο και μεθαύριο, τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά από τις 09:00 έως τις 21:00, ενώ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς το ωράριο διαμορφώνεται από τις 09:00 έως τις 18:00.
Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα την ημέρα της Πρωτοχρονιάς αλλά και στις 2 Ιανουαρίου για την απογραφή.
Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων διαμορφώνεται ως εξής:
Κυριακή 28/12/2025: 11:00–18:00
Δευτέρα 29/12/2025: 09:00–21:00
Τρίτη 30/12/2025: 09:00–21:00
Τετάρτη 31/12/2025: 09:00–18:00
Πέμπτη 01/01/2026: Αργία
Παρασκευή 02/01/2026: Κλειστά
Μικρές αποκλίσεις ενδεχομένως θα υπάρξουν σε κάποιες αλυσίδες, που θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 20:00.
Αύριο και μεθαύριο, τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά από τις 09:00 έως τις 21:00, ενώ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς το ωράριο διαμορφώνεται από τις 09:00 έως τις 18:00.
Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα την ημέρα της Πρωτοχρονιάς αλλά και στις 2 Ιανουαρίου για την απογραφή.
Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων διαμορφώνεται ως εξής:
Κυριακή 28/12/2025: 11:00–18:00
Δευτέρα 29/12/2025: 09:00–21:00
Τρίτη 30/12/2025: 09:00–21:00
Τετάρτη 31/12/2025: 09:00–18:00
Πέμπτη 01/01/2026: Αργία
Παρασκευή 02/01/2026: Κλειστά
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα