Τελευταία Κυριακή του χρόνου με ανοιχτά καταστήματα και σούπερ μάρκετ, ποιες ώρες θα λειτουργήσουν
Τελευταία Κυριακή του χρόνου με ανοιχτά καταστήματα και σούπερ μάρκετ, ποιες ώρες θα λειτουργήσουν

Πώς θα λειτουργήσει η αγορά έως την Πρωτοχρονιά

Τελευταία Κυριακή του χρόνου με ανοιχτά καταστήματα και σούπερ μάρκετ, ποιες ώρες θα λειτουργήσουν
Ανοιχτά θα παραμείνουν σήμερα, τελευταία Κυριακή του έτους, τα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ για τους καταναλωτές που κάνουν τα τελευταία τους ψώνια πριν την Πρωτοχρονιά.

Ειδικότερα, το προτεινόμενο ωράριο προβλέπει λειτουργία για σήμερα Κυριακή από τις 11:00 έως τις 18:00, αν και σε ορισμένες εμπορικές αλυσίδες ενδέχεται να υπάρξουν μικρές αποκλίσεις.

Υπενθυμίζεται ότι τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά τόσο ανήμερα της Πρωτοχρονιάς όσο και στις 2 Ιανουαρίου, ημέρα που έχει καθιερωθεί για την «απογραφή» των επιχειρήσεων.

Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Κυριακή 28/12/2025: 11:00–18:00
Δευτέρα 29/12/2025: 09:00–21:00
Τρίτη 30/12/2025: 09:00–21:00
Τετάρτη 31/12/2025: 09:00–18:00
Πέμπτη 01/01/2026: Αργία
Κλείσιμο
Παρασκευή 02/01/2026: Κλειστά

Όπως επισημαίνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, το συγκεκριμένο ωράριο έχει ενδεικτικό και προαιρετικό χαρακτήρα, με τους εμπόρους να διατηρούν τη δυνατότητα προσαρμογών.
