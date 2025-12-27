Βαρδούσια: «Έκανε πάνω από 7 χρόνια ορειβασία, είχε 30 μετάλλια» λέει ο πατέρας της αδικοχαμένης ορειβάτισσας
Βαρδούσια: «Έκανε πάνω από 7 χρόνια ορειβασία, είχε 30 μετάλλια» λέει ο πατέρας της αδικοχαμένης ορειβάτισσας
Οι γονείς της έμαθαν τα τραγικά νέα από την Πυροσβεστική και τους ορειβάτες που είχαν επικοινωνήσει με την ομάδα λίγες ώρες πριν τη μοιραία ανάβαση
Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η οικογένεια της 31χρονης ορειβάτισσα η οποία χθες το βράδυ εντοπίστηκε νεκρή μαζί με τους τρεις φίλους της σε χαράδρα, στα Βαρδούσια Όρη, και ενώ τα «ίχνη» τους είχαν χαθεί από το απόγευμα των Χριστουγέννων.
Οι γονείς της έμαθαν τα τραγικά νέα από την Πυροσβεστική και τους ορειβάτες που είχαν επικοινωνήσει με την ομάδα λίγες ώρες πριν τη μοιραία ανάβαση. Οι ίδιοι κάνουν λόγο για μια έμπειρη ορειβάτισσα η οποία συνήθιζε να μην τους αποκαλύπτει τις εξορμήσεις της μέχρι να κατέβει από το βουνό με ασφάλεια.
«Την πήρε τηλέφωνο ο φίλος της, φόρτωσαν το αυτοκίνητο και όταν έφτασε σε κάποιο σημείο μας πήρε και μας είπε μόνο 'περιμένω την παρέα για να ανέβουμε στο βουνό'. Αλλά δεν μας είπε που. Έτσι έκανε πάντα, ανέβαινε και μετά μας έπαιρνε, στην επιστροφή. 24 του μηνός μιλήσαμε τελευταία φορά που μας πήρε και μας είπε ότι θα ανέβει. Τώρα τελευταία έκανε παρέα με έναν ορειβάτη από το Άργος και ανέβαιναν τα βουνά. Έκανε πάνω από 7 χρόνια ορειβασία, είχε 30 μετάλλια. Ήταν πολλή έμπειρη», λέει στο protothema.gr ο πατέρας της αδικοχαμένης Δώρας ενώ περιγράφει και τις συνθήκες του δυστυχήματος στα Βαρδούσια Όρη.
«Το βουνό το ήξεραν. Ο ένας ήταν χρόνια εκεί και τον γνώριζε καλά τον Κόρακα. Αλλά τους γέλασε ο καιρός. Είχε όλη την ημέρα ήλιο, μετά γύρισε ο καιρός, έβρεξε και αποκολλήθηκε κάποιο κομμάτι. Είχαν φτάσει στα 2.300 μέτρα και ήθελαν ακόμη 200 μέτρα και εκεί έγινε η ζημιά, που συνέχισαν για να προλάβουν», αναφέρει ο ίδιος.
