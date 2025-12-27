Στην Αθήνα του 2025, η μετακίνηση για όσους επιλέγουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς των Συγκοινωνιών Αθηνών έχει αποκτήσει έναν πιο χαλαρό ρυθμό. Λιγότερο ψάξιμο για εισιτήρια, λιγότερες ουρές, λιγότερο άγχος, αρκεί να βγάλεις από το πορτοφόλι σου μια οποιαδήποτε τραπεζική κάρτα.
Συνελήφθη 36χρονος στο κέντρο της Αθήνας με πιστόλι και φυσίγγιο στη θαλάμη
Η σύλληψη έγινε το βράδυ των Χριστουγέννων, καθώς αστυνομικοί εντόπισαν αυτοκίνητο που κινούνταν ύποπτα και κάλεσαν τον οδηγό να σταματήσει
Χειροπέδες σε 36χρονο αλλοδαπό οδηγό πέρασαν αστυνομικοί της Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. τις βραδινές ώρες των Χριστουγέννων, κατά τη διάρκεια ελέγχου στο ΙΧ που οδηγούσε.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ένα αυτοκίνητο κινούνταν ύποπτα και κάλεσαν τον οδηγό να ακινητοποιηθεί. Όταν τον προσέγγισαν, ο 36χρονος επιχείρησε να τραβήξει από το παντελόνι του πιστόλι, το οποίο είχε φυσίγγιο στη θαλάμη, γεγονός που προκάλεσε άμεση επέμβαση των αστυνομικών.
Παρότι ο 36χρονος προέβαλε αντίσταση, οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομονοίας. Εκεί σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για παράβαση του νόμου περί όπλων και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.
Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν:
ένα πιστόλι με φυσίγγιο στη θαλάμη, ένας γεμιστήρας, και τέσσερα επιπλέον φυσίγγια.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
