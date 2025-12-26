Η πρωτοβουλία Endless Sharing μας καλεί να δούμε τα ρούχα που δεν φοράμε πια ως ευκαιρία για φροντίδα, συμμετοχή και ουσιαστική προσφορά
Γαύδος: Διασώθηκαν 361 μετανάστες από το Λιμενικό Σώμα
Γαύδος: Διασώθηκαν 361 μετανάστες από το Λιμενικό Σώμα
Οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιοχώρας
Στη διάσωση περίπου 361 μεταναστών που επέβαιναν σε αλιευτικό σκάφος, σε απόσταση 35 ναυτικών μιλίων νότια της Γαύδου, προχώρησαν οι ελληνικές Αρχές.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή στο σημείο του συμβάντος βρέθηκε πλωτό του Λιμενικού Σώματος, Οι μετανάστες μεταφέρονται με φορτηγό πλοίο σημαίας Δανίας στο λιμάνι της Παλαιοχώρας.
Στην επιχείρηση συμμετείχε και αεροσκάφος της δύναμης FRONTEX.
Λίγες ώρες νωρίτερα, σε δεύτερο περιστατικό, άλλοι 30 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο εντοπίστηκαν από σκάφος της FRONTEX σε απόσταση 25 ναυτικών μιλίων νότια της Γαύδου και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο ίδιο λιμάνι.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή στο σημείο του συμβάντος βρέθηκε πλωτό του Λιμενικού Σώματος, Οι μετανάστες μεταφέρονται με φορτηγό πλοίο σημαίας Δανίας στο λιμάνι της Παλαιοχώρας.
Στην επιχείρηση συμμετείχε και αεροσκάφος της δύναμης FRONTEX.
Λίγες ώρες νωρίτερα, σε δεύτερο περιστατικό, άλλοι 30 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο εντοπίστηκαν από σκάφος της FRONTEX σε απόσταση 25 ναυτικών μιλίων νότια της Γαύδου και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο ίδιο λιμάνι.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα