Ροδόπη: Ανήλικος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μετά από φωτιά σε μονοκατοικία
Στη φωτιά επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα και παρέδωσαν τον ανήλικο σε ασθενοφόρο
Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σήμερα 26 Δεκεμβρίου σε μονοκατοικία στη Ροδόπη.
Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Ρίζωμα Ροδόπης και από το σπίτι που τυλίχθηκε στις φλόγες ανασύρθηκε ένας ανήλικος χωρίς τις αισθήσεις του.
Στη φωτιά επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα και παρέδωσαν τον ανήλικο σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με το οποίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
