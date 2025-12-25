Θρήνος στη Βέροια για τον 22χρονο που σκοτώθηκε σε τροχαίο: Διαλυμένο το αυτοκίνητο που οδηγούσε, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Θρήνος στη Βέροια για τον 22χρονο που σκοτώθηκε σε τροχαίο: Διαλυμένο το αυτοκίνητο που οδηγούσε, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ο 20χρονος συνοδηγός του 22χρονου, και άλλα τρία άτομα που επέβαιναν στο δεύτερο αυτοκίνητο

Στο πένθος βυθίστηκε η τοπική κοινωνία του Αγίου Γεωργίου στη Βέροια με την τραγική είδηση του θανάτου ενός 22χρονου σε τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα των Χριστουγέννων στο Νησέλι.

Ο 22χρονος από τον Άγιο Γεώργιο κινείτο στον κεντρικό δρόμο στο Νησέλι με αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε και ένας 20χρονος συντοπίτης του,  όταν, κάτω από συνθήκες που ερευνούν οι Αρχές, το όχημά τους συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με άλλο όχημα στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα - ένας 24χρονος, ένας 60χρονος και μια 67χρονη.

Τον άτυχο 22χρονο απεγκλώβισε η πυροσβεστική ενώ το ΕΚΑΒ μετέφερε σοβαρά τραυματισμένους τους άλλους 4 επιβαίνοντες, τον 20χρονο συνοδηγό του οχήματος που οδηγούσε ο 22χρονος και τους τρεις επιβαίνοντες του δεύτερου οχήματος, τον 24χρονο οδηγό, έναν 60χρονο και μια 67χρονη.

Στις εικόνες που κατέγραψε το alexandreia-gidas.gr φαίνεται το αυτοκίνητο του 22χρονου να είναι διαλυμένο από τη σύγκρουση.

Τροχαίο δυστύχημα ● Νησέλι Ημαθίας 25 12 2025


