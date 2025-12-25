Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Τραγωδία στην Ημαθία: 22χρονος έχασε τη ζωή του ανήμερα Χριστούγεννα σε μετωπική σύγκρουση δύο οχημάτων
Στο τροχαίο τραυματίστηκαν άλλα δύο άτομα που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Βέροιας
Τραγωδία με έναν 22χρονο να χάνει τη ζωή του σε μετωπική σύγκρουση αυτοκινήτων σημειώθηκε τα ξημερώματα των Χριστουγέννων στην Ημαθία.
Σύμφωνα με το veriotis.gr το τροχαίο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες των Χριστουγέννων στην περιοχή της Αλεξάνδρειας, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά.
Πυροσβέστες που βρέθηκαν στο σημείο απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις του τον 22χρονο οδηγό του ενός εκ των δύο ΙΧ.
Κατά το τοπικό μέσο ο άτυχος νεαρός είχε καταγωγή από το χωριό Άγιος Γεώργιος στη Βέροια.
Από το τροχαίο τραυματίστηκαν και άλλα δύο άτομα που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Βέροιας όπου υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση.
Χωρίς τισ αισθήσεις του ανασύρθηκε ο οδηγός ΕΙΧ οχήματος και παραδόθηκε στο #ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου λογω συγκρουσης με έτερο όχημα, στην Ε.Ο. Κατερίνης-Αλεξάνδρειας, στην περιοχή Νησέλλι #Ημαθία.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 25, 2025
Επιχείρησαν 4 #πυροσβέστες με 1 όχημα.
