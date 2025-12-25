Τραγωδία στην Ημαθία: 22χρονος έχασε τη ζωή του ανήμερα Χριστούγεννα σε μετωπική σύγκρουση δύο οχημάτων
Τραγωδία στην Ημαθία: 22χρονος έχασε τη ζωή του ανήμερα Χριστούγεννα σε μετωπική σύγκρουση δύο οχημάτων

Στο τροχαίο τραυματίστηκαν άλλα δύο άτομα που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Βέροιας

Τραγωδία στην Ημαθία: 22χρονος έχασε τη ζωή του ανήμερα Χριστούγεννα σε μετωπική σύγκρουση δύο οχημάτων
Τραγωδία με έναν 22χρονο να χάνει τη ζωή του σε μετωπική σύγκρουση αυτοκινήτων σημειώθηκε τα ξημερώματα των Χριστουγέννων στην Ημαθία.

Σύμφωνα με το veriotis.gr το τροχαίο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες των Χριστουγέννων στην περιοχή της Αλεξάνδρειας, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά.

Πυροσβέστες που βρέθηκαν στο σημείο απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις του τον 22χρονο οδηγό του ενός εκ των δύο ΙΧ.



Κατά το τοπικό μέσο ο άτυχος νεαρός είχε καταγωγή από το χωριό Άγιος Γεώργιος στη Βέροια.

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν και άλλα δύο άτομα που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Βέροιας όπου υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση.
