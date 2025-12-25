Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Σώτη Τριανταφύλλου: Στα Πανεπιστήμια πλέον υπάρχουν μόνο οι πολύ καλοί και η μάζα που δεν ξέρει τίποτα για τίποτα
Σώτη Τριανταφύλλου: Στα Πανεπιστήμια πλέον υπάρχουν μόνο οι πολύ καλοί και η μάζα που δεν ξέρει τίποτα για τίποτα
«Οι εξετάσεις είναι εύκολες και προσχηματικές» είπε η συγγραφέας λέγοντας παράλληλα πως δεν υπάρχει ακαδημαϊκή πίεση πλέον για να προσπαθήσουν οι φοιτητές
Για την κατάσταση που επικρατεί στα ελληνικά πανεπιστήμια μίλησε μεταξύ άλλων η γνωστή συγγραφέας, Σώτη Τριανταφύλλου η οποία έκανε λόγο για μία κατάσταση στην οποία «δεν υπάρχει πλέον ο μέσος όρος» ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχη ακαδημαϊκή πίεση.
Η κυρία Τριανταφύλλου μίλησε ανήμερα των Χριστουγέννων στην ΕΡΤ λέγοντας πως πλέον «έχει διευκολυνθεί η είσοδος στο Πανεπιστήμιο». Η συζήτηση πήρε αυτήν την κατεύθυνση αφότου αποκάλυψε πως και η ίδια σπουδάζει εδώ και 1,5 χρόνο για τρίτη φορά στο ΕΚΠΑ. Περιγράφοντας το επίπεδο των φοιτητών, η συγγραφέας είπε πως πλέον υπάρχουν μόνο οι πολύ καλοί, «αυτοί που τρέχουν πολύ γρήγορα» και από την άλλη υπάρχει το χάος, η μάζα που δεν ξέρει τίποτα για τίποτα, δηλαδή δεν έχει ούτε τις βασικές γνώσεις.
Δείτε βίντεο:
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-df75smp8z3vt)
Παράλληλα μίλησε για το ότι θα έπρεπε σταδιακά να καταργηθεί η είσοδος στα Πανεπιστήμια με τον τρόπο που γίνεται τώρα και να μπορεί κάποιος να εισέρχεται με τον βαθμό του απολυτηρίου του. «Μπαίνουν στα πανεπιστήμια άνθρωποι που δεν έχουν τα φόντα, οι εξετάσεις είναι πολύ εύκολες, μερικές φορές προσχηματικές, δεν υπάρχουν απαιτήσεις και ακαδημαϊκή πίεση για να προσπαθήσεις περισσότερο» είπε η κυρία Τριανταφύλλου και συμπλήρωσε πως έχει διευκολυνθεί η είσοδος στο Πανεπιστήμιο.
Με αφορμή το πρόσφατο βιβλίο της για την ιστορία του φασισμού, η συγγραφέας σημείωσε ότι πρόκειται για ένα συγκεκριμένο ιστορικό και ιδεολογικό φαινόμενο, το οποίο πρέπει να τοποθετείται στις συνθήκες της εποχής του. Ωστόσο, όπως ανέφερε, η συχνή χρήση του όρου στο δημόσιο λόγο δεν είναι τυχαία, καθώς πολλές σύγχρονες πολιτικές και κοινωνικές πρακτικές εμφανίζουν χαρακτηριστικά αυταρχισμού, βίας και αμφισβήτησης των δημοκρατικών θεσμών.
Αναφερόμενη στις πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία και γενικότερα στην Ευρώπη, υπογράμμισε ότι η άνοδος λαϊκιστικών και αυταρχικών πολιτικών δυνάμεων δεν προκύπτει τυχαία, αλλά συνδέεται με υπαρκτά και διαχρονικά προβλήματα. Κεντρικό ζήτημα, σύμφωνα με την ίδια, παραμένει η δυσκολία ένταξης μεγάλου αριθμού μη ευρωπαίων μεταναστών, καθώς και οι εντάσεις που καταγράφονται στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τόνισε, πάντως, ότι η δημαγωγία αποτελεί συστατικό στοιχείο του φασισμού, χωρίς να ταυτίζεται αυτομάτως με αυτόν.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η συγγραφέας και στις παραχωρήσεις που, όπως είπε, γίνονται στο όνομα της πολιτικής ορθότητας, επισημαίνοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οδηγούν σε αντιφάσεις με τις αρχές του Διαφωτισμού και του κοσμικού κράτους. Φέρνοντας ως παράδειγμα τη Γαλλία, σημείωσε ότι, παρά το θεσμικό πλαίσιο του κοσμικού κράτους, στην καθημερινή πρακτική παρατηρούνται αποκλίσεις που επηρεάζουν την ευρωπαϊκή πολιτισμική ταυτότητα.
Σχολιάζοντας τις εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Σώτη Τριανταφύλλου έκανε λόγο για τον ρόλο της λεγόμενης «χαρισματικής ηγεσίας», τονίζοντας ότι πρόκειται για έναν όρο με αρνητικό περιεχόμενο, καθώς αφορά ηγεσίες που ελκύουν και χειραγωγούν τις μάζες. Όπως ανέφερε, η πολιτική συμπεριφορά του Ντόναλντ Τραμπ έχει επηρεάσει το ύφος της πολιτικής και έχει προκαλέσει φθορά στους θεσμούς, με τη συναίνεση ή τη σιωπή μέρους του πολιτικού προσωπικού.
Η κυρία Τριανταφύλλου μίλησε ανήμερα των Χριστουγέννων στην ΕΡΤ λέγοντας πως πλέον «έχει διευκολυνθεί η είσοδος στο Πανεπιστήμιο». Η συζήτηση πήρε αυτήν την κατεύθυνση αφότου αποκάλυψε πως και η ίδια σπουδάζει εδώ και 1,5 χρόνο για τρίτη φορά στο ΕΚΠΑ. Περιγράφοντας το επίπεδο των φοιτητών, η συγγραφέας είπε πως πλέον υπάρχουν μόνο οι πολύ καλοί, «αυτοί που τρέχουν πολύ γρήγορα» και από την άλλη υπάρχει το χάος, η μάζα που δεν ξέρει τίποτα για τίποτα, δηλαδή δεν έχει ούτε τις βασικές γνώσεις.
Δείτε βίντεο:
Παράλληλα μίλησε για το ότι θα έπρεπε σταδιακά να καταργηθεί η είσοδος στα Πανεπιστήμια με τον τρόπο που γίνεται τώρα και να μπορεί κάποιος να εισέρχεται με τον βαθμό του απολυτηρίου του. «Μπαίνουν στα πανεπιστήμια άνθρωποι που δεν έχουν τα φόντα, οι εξετάσεις είναι πολύ εύκολες, μερικές φορές προσχηματικές, δεν υπάρχουν απαιτήσεις και ακαδημαϊκή πίεση για να προσπαθήσεις περισσότερο» είπε η κυρία Τριανταφύλλου και συμπλήρωσε πως έχει διευκολυνθεί η είσοδος στο Πανεπιστήμιο.
Με αφορμή το πρόσφατο βιβλίο της για την ιστορία του φασισμού, η συγγραφέας σημείωσε ότι πρόκειται για ένα συγκεκριμένο ιστορικό και ιδεολογικό φαινόμενο, το οποίο πρέπει να τοποθετείται στις συνθήκες της εποχής του. Ωστόσο, όπως ανέφερε, η συχνή χρήση του όρου στο δημόσιο λόγο δεν είναι τυχαία, καθώς πολλές σύγχρονες πολιτικές και κοινωνικές πρακτικές εμφανίζουν χαρακτηριστικά αυταρχισμού, βίας και αμφισβήτησης των δημοκρατικών θεσμών.
Αναφερόμενη στις πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία και γενικότερα στην Ευρώπη, υπογράμμισε ότι η άνοδος λαϊκιστικών και αυταρχικών πολιτικών δυνάμεων δεν προκύπτει τυχαία, αλλά συνδέεται με υπαρκτά και διαχρονικά προβλήματα. Κεντρικό ζήτημα, σύμφωνα με την ίδια, παραμένει η δυσκολία ένταξης μεγάλου αριθμού μη ευρωπαίων μεταναστών, καθώς και οι εντάσεις που καταγράφονται στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τόνισε, πάντως, ότι η δημαγωγία αποτελεί συστατικό στοιχείο του φασισμού, χωρίς να ταυτίζεται αυτομάτως με αυτόν.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η συγγραφέας και στις παραχωρήσεις που, όπως είπε, γίνονται στο όνομα της πολιτικής ορθότητας, επισημαίνοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οδηγούν σε αντιφάσεις με τις αρχές του Διαφωτισμού και του κοσμικού κράτους. Φέρνοντας ως παράδειγμα τη Γαλλία, σημείωσε ότι, παρά το θεσμικό πλαίσιο του κοσμικού κράτους, στην καθημερινή πρακτική παρατηρούνται αποκλίσεις που επηρεάζουν την ευρωπαϊκή πολιτισμική ταυτότητα.
Σχολιάζοντας τις εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Σώτη Τριανταφύλλου έκανε λόγο για τον ρόλο της λεγόμενης «χαρισματικής ηγεσίας», τονίζοντας ότι πρόκειται για έναν όρο με αρνητικό περιεχόμενο, καθώς αφορά ηγεσίες που ελκύουν και χειραγωγούν τις μάζες. Όπως ανέφερε, η πολιτική συμπεριφορά του Ντόναλντ Τραμπ έχει επηρεάσει το ύφος της πολιτικής και έχει προκαλέσει φθορά στους θεσμούς, με τη συναίνεση ή τη σιωπή μέρους του πολιτικού προσωπικού.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα