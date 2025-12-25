Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Εορτολόγιο 25 Δεκεμβρίου: Η μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, ποιοι γιορτάζουν ανήμερα Χριστούγεννα
Εορτολόγιο 25 Δεκεμβρίου: Η μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, ποιοι γιορτάζουν ανήμερα Χριστούγεννα
Στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, μέσα στη σιωπή της νύχτας, ο Υιός του Θεού γεννιέται ταπεινά σε σπήλαιο
Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, 25 Δεκεμβρίου, τη Γέννηση του Ιησού Χριστού, το κορυφαίο γεγονός της χριστιανικής πίστης και μία από τις μεγαλύτερες εορτές της Χριστιανοσύνης.
Τα Χριστούγεννα δεν είναι απλώς μια ημέρα χαράς, αλλά το θεολογικό σημείο εκκίνησης της σωτηρίας του ανθρώπου: η Ενανθρώπηση του Θεού.
Στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, μέσα στη σιωπή της νύχτας, ο Υιός του Θεού γεννιέται ταπεινά σε σπήλαιο, από την Παρθένο Μαρία, για να προσλάβει την ανθρώπινη φύση και να ανοίξει τον δρόμο της λύτρωσης.
Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί την εκπλήρωση των προφητειών της Παλαιάς Διαθήκης και την αρχή της Καινής Διαθήκης. Οι άγγελοι υμνούν, οι ποιμένες προσκυνούν και οι Μάγοι από την Ανατολή προσφέρουν τα δώρα τους — χρυσό, λίβανο και σμύρνα — αναγνωρίζοντας τον νεογέννητο Χριστό ως Βασιλέα, Θεό και Θνητό.
Τα Χριστούγεννα είναι εορτή ελπίδας, ταπείνωσης και αγάπης. Υπενθυμίζουν ότι η δύναμη του Θεού φανερώνεται μέσα από την απλότητα και ότι η σωτηρία δεν έρχεται με επιβολή, αλλά με προσφορά. Γι’ αυτό και η Εκκλησία καλεί τους πιστούς να ζήσουν την ημέρα όχι μόνο εορταστικά, αλλά και ουσιαστικά: με συγχώρεση, αλληλεγγύη και άνοιγμα της καρδιάς προς τον άλλον.
-Χρήστος, Χρίστος, Χριστίνα, Χριστιάνα, Κριστιάνα, Κρίστη
-Χρυσή, Χρύσα, Χρυσαλία, Χρυσαυγή, Χρυσούλα, Σήλια, Χρυστάλλα, Χρυσταλλία.
Βηθλεέμ,
-Γκασπάρ, Γκάσπαρος, Γάσπαρης,
-Εμμανουήλ, Μανώλης, Μανόλης, Μανουήλ, Μάνος, Μανούσος,
-Εμμανουέλλα, Εμμανουέλα, Έμμυλι, Μανουέλα, Μανωλία
-Μελχιώρ, Μελχιόρ,
Τα Χριστούγεννα δεν είναι απλώς μια ημέρα χαράς, αλλά το θεολογικό σημείο εκκίνησης της σωτηρίας του ανθρώπου: η Ενανθρώπηση του Θεού.
Στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, μέσα στη σιωπή της νύχτας, ο Υιός του Θεού γεννιέται ταπεινά σε σπήλαιο, από την Παρθένο Μαρία, για να προσλάβει την ανθρώπινη φύση και να ανοίξει τον δρόμο της λύτρωσης.
Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί την εκπλήρωση των προφητειών της Παλαιάς Διαθήκης και την αρχή της Καινής Διαθήκης. Οι άγγελοι υμνούν, οι ποιμένες προσκυνούν και οι Μάγοι από την Ανατολή προσφέρουν τα δώρα τους — χρυσό, λίβανο και σμύρνα — αναγνωρίζοντας τον νεογέννητο Χριστό ως Βασιλέα, Θεό και Θνητό.
Τα Χριστούγεννα είναι εορτή ελπίδας, ταπείνωσης και αγάπης. Υπενθυμίζουν ότι η δύναμη του Θεού φανερώνεται μέσα από την απλότητα και ότι η σωτηρία δεν έρχεται με επιβολή, αλλά με προσφορά. Γι’ αυτό και η Εκκλησία καλεί τους πιστούς να ζήσουν την ημέρα όχι μόνο εορταστικά, αλλά και ουσιαστικά: με συγχώρεση, αλληλεγγύη και άνοιγμα της καρδιάς προς τον άλλον.
Εορτολόγιο 25/12, σε ποιους λέμε χρόνια πολλάΣύμφωνα με το εορτολόγιο, τα Χριστούγεννα γιορτάζουν όσοι φέρουν τα παρακάτω ονόματα:
-Χρήστος, Χρίστος, Χριστίνα, Χριστιάνα, Κριστιάνα, Κρίστη
-Χρυσή, Χρύσα, Χρυσαλία, Χρυσαυγή, Χρυσούλα, Σήλια, Χρυστάλλα, Χρυσταλλία.
Βηθλεέμ,
-Γκασπάρ, Γκάσπαρος, Γάσπαρης,
-Εμμανουήλ, Μανώλης, Μανόλης, Μανουήλ, Μάνος, Μανούσος,
-Εμμανουέλλα, Εμμανουέλα, Έμμυλι, Μανουέλα, Μανωλία
-Μελχιώρ, Μελχιόρ,
-Μπαλταζάρ, Μπαλτασάρ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα