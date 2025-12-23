Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Καβάλα: 75χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του μετά από τραυματισμό στο κεφάλι
Ο ηλικιωμένος το βράδυ της Δευτέρας χτύπησε το κεφάλι του σε έπιπλο στο σπίτι του και τραυματίστηκε - Φέρεται να είπε στη σύντροφό του ότι δεν θέλει κάποια βοήθεια
Νεκρός εντοπίστηκε σήμερα ένας 75χρονος στο σπίτι του στην Καβάλα, ο οποίος το βράδυ της Δευτέρας (22/12) χτύπησε το κεφάλι του σε έπιπλο και τραυματίστηκε.
Όπως αναφέρει το proininews.gr, ο ηλικιωμένος φέρεται να είπε στη σύντροφό του ότι δεν θέλει κάποια βοήθεια.
Κατά τη διάρκεια της νύχτας, όμως, η κατάσταση του επιδεινώθηκε. Το πρωί της Τρίτης έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο σπίτι στην οδό Βενιζέλου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του.
Μετά από έρευνες της αστυνομίας, αποκλείστηκε οποιαδήποτε εγκληματική ενέργεια.
