Καβάλα: 75χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του μετά από τραυματισμό στο κεφάλι
Καβάλα: 75χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του μετά από τραυματισμό στο κεφάλι

Ο ηλικιωμένος το βράδυ της Δευτέρας χτύπησε το κεφάλι του σε έπιπλο στο σπίτι του και τραυματίστηκε - Φέρεται να είπε στη σύντροφό του ότι δεν θέλει κάποια βοήθεια

Καβάλα: 75χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του μετά από τραυματισμό στο κεφάλι
Νεκρός εντοπίστηκε σήμερα ένας 75χρονος στο σπίτι του στην Καβάλα, ο οποίος το βράδυ της Δευτέρας (22/12) χτύπησε το κεφάλι του σε έπιπλο και τραυματίστηκε.

Όπως αναφέρει το proininews.gr, ο ηλικιωμένος φέρεται να είπε στη σύντροφό του ότι δεν θέλει κάποια βοήθεια.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, όμως, η κατάσταση του επιδεινώθηκε. Το πρωί της Τρίτης έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο σπίτι στην οδό Βενιζέλου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Μετά από έρευνες της αστυνομίας, αποκλείστηκε οποιαδήποτε εγκληματική ενέργεια.

