Έπεσαν σοβάδες από το κτίριο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου στην Κρήτη, από τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός

ΕΛΛΑΔΑ
Αναστάτωση σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (23/12) στο Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς έπεσαν σοβάδες από το κτίριο του Εργατικού Κέντρου.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, το περιστατικό προκάλεσε τρόμο σε διερχόμενους πολίτες, ενώ το κτίριο βρίσκεται κοντά στο 3ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου. Από τύχη δε σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.

O πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, Στέλιος Βοργιάς, δήλωσε πως «το κτίριο είναι σε τραγική κατάσταση. Έπεσαν σοβάδες από μεγάλο ύψος, με έναν εκκωφαντικό θόρυβο. Εκείνη τη στιγμή περνούσε εργαζόμενη του Εργατικού Κέντρου από το απέναντι πεζοδρόμιο. Φανταστείτε να έπεφταν στο κεφάλι της – είναι πολύ πιθανό να σκοτωνόταν».

«Μιλάμε για πτώση υλικών από ύψος άνω των 15 μέτρων», υπογράμμισε ο κ. Βοργιάς.

Ο κ. Βοργιάς επισήμανε ότι, παρότι ο Περιφερειάρχης Κρήτης έχει εντάξει το κτίριο σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ για ενεργειακή αναβάθμιση, με προϋπολογισμό που ξεπερνά το 1,5 εκατ. ευρώ, το έργο παραμένει στάσιμο. Όπως ανέφερε, ο ίδιος ο Περιφερειάρχης έχει εκφράσει την πρόθεση να αναλάβει και τη μελέτη, ωστόσο η διαδικασία δεν προχωρά.

«Το κτίριο δεν ανήκει σε εμάς. Ανήκει στον πρώην ΟΑΕΔ, νυν ΔΥΠΑ. Παρότι έχουμε στείλει όλα τα έγγραφα εδώ και δύο χρόνια, υπάρχει κωλυσιεργία. Ενώ η μελέτη κοστολογείται περίπου στις 37.000 ευρώ, ζητήθηκε νέα μελέτη ύψους 140.000 ευρώ, κάτι αδιανόητο», δήλωσε.

Το Εργατικό Κέντρο έχει ήδη ζητήσει από τον Δήμο Ηρακλείου και την Πολεοδομία να προχωρήσουν σε αυτοψία του κτιρίου. Σύμφωνα με τον πρόεδρο, στην πίσω πλευρά υπάρχουν ακόμη και κομμάτια μαρμάρων που κρέμονται στον αέρα, έτοιμα να καταρρεύσουν.

«Σκοπός μας είναι, με βάση την αυτοψία, να στείλουμε εξώδικο στη διοικήτρια της ΔΥΠΑ και, αν χρειαστεί, να φτάσουμε μέχρι τον εισαγγελέα. Εδώ μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, ακόμη και παιδιών. Μαθητές του 3ου Λυκείου στέκονται συχνά στον χώρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
