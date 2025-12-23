Άφαντος ο 33χρονος γιατρός στην Κρήτη: «Η μόνη ελπίδα μας είναι να τον δει κάποιος», λέει η μητέρα του
17 μέρες αγωνίας για τον αγνοούμενο γιατρό στην Κρήτη - «Βρισκόμαστε στο σκοτάδι», λέει στο protothema.gr η μητέρα του
Δεκαεπτά ημέρες αγωνίας, αναμονής και αβεβαιότητας μετρά η μητέρα του 33χρονου ειδικευόμενου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου , τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στις 7 Δεκεμβρίου στην Κρήτη. Μιλώντας αποκλειστικά στο protothema.gr ελπίζει ότι κάποιος πολίτης θα γίνει ο κρίκος που θα την οδηγήσει στον εντοπισμό του γιου της.
«Βρισκόμαστε στο σκοτάδι. Η μόνη ελπίδα μας είναι να τον δουν οι πολίτες . Δεκαεπτά ολόκληρες ημέρες και η ελπίδα για τον γιο μου να εντοπιστεί δεν έχει σβήσει… Πιστεύω ότι κυκλοφορεί ανάμεσά τους και εύχομαι να τον καταλάβουν, να ειδοποιήσουν αμέσως την αστυνομία για να φτάσουμε γρήγορα κοντά του.Δεν θέλω να πηγαίνει το μυαλό μου στο κακό γιατί κι η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες της. Πιστεύω ότι κάπου βρίσκεται και σύντομα θα επιστρέψει στην οικογένεια του…», λέει η μητέρα του 33χρονου με φωνή που μαρτυρά την αγωνία αλλά και την ελπίδα που αρνείται να σβήσει.
Ο Αλέξης Τσικόπουλος ειδικευόμενος γιατρός στο Βενιζέλειο νοσοκομείο της Κρήτης είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον πατέρα του, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη την ημέρα της εξαφάνισης του. Του είπε πως δεν ήταν καλά και του ζήτησε να μεταβεί στην Κρήτη. Ωστόσο, πριν φτάσει στο νησί ο πατέρας, ο γιος του είχε ήδη χαθεί χωρίς να αφήσει πίσω του κάποιο στοιχείο που να εξηγεί τι ακολούθησε.
Λίγες ημέρες αργότερα το αυτοκίνητο του εντοπίστηκε στον Αποκόρωνα Χανίων ακινητοποιημένο. Όλα τα μέχρι στιγμής δεδομένα δείχνουν πως εγκατέλειψε το όχημα και συνέχισε την πορεία του με τα πόδια χωρίς όμως να υπάρχουν μαρτυρίες ή ευρήματα που να φωτίζουν την κατεύθυνση που ακολούθησε.
Η μητέρα του 33χρονου επιβεβαίωσε, επίσης, ότι τις προηγούμενες μέρες εξαπατήθηκε από 54χρονο ο οποίος παρουσιαζόμενος ως καταρτισμένος ερευνητής και πρόεδρος Ινστιτούτου σε χώρα του εξωτερικού κατάφερε να της αποσπάσει 5.000 ευρώ. Όπως είπε η ίδια «έχω πληγωθεί πολύ» από το γεγονός αυτό, αλλά δεν θέλησε να κάνει κάποιο άλλο σχόλιο.
Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται προκειμένου να λυθεί το μυστήριο της εξαφάνισης του ειδικευόμενου γιατρού.
