Ο 54χρονος ζήτησε €5.000 από την οικογένεια του 33χρονου γιατρού στην Κρήτη για να τον εντοπίσει μέσω «κβαντικής τεχνολογίας», συνελήφθη για απάτη
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Εξαφάνιση Αγνοούμενος Απάτη Σύλληψη

Ο 54χρονος ζήτησε €5.000 από την οικογένεια του 33χρονου γιατρού στην Κρήτη για να τον εντοπίσει μέσω «κβαντικής τεχνολογίας», συνελήφθη για απάτη

Στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές και προσωπικά αντικείμενα του 33χρονου - Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το περιστατικό

Ο 54χρονος ζήτησε €5.000 από την οικογένεια του 33χρονου γιατρού στην Κρήτη για να τον εντοπίσει μέσω «κβαντικής τεχνολογίας», συνελήφθη για απάτη
38 ΣΧΟΛΙΑ
Συνελήφθη την Τρίτη (16/12) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων ημεδαπός κατηγορούμενος για απάτη στα Χανιά.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ερευνών για υπόθεση εξαφάνισης 33χρονου από περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης, ο 54χρονος ημεδαπός παρουσιαζόμενος ως καταρτισμένος ερευνητής και πρόεδρος Ινστιτούτου σε χώρα του εξωτερικού, προσέγγισε οικείους του 33χρονου και συμφώνησε ως αμοιβή 5.000 ευρώ για την εφαρμογή εξειδικευμένης τεχνολογίας εντοπισμού στα πλαίσια των ερευνών για την ανεύρεση του.

Από τη διερεύνηση των παρεχόμενων πληροφοριών που διοχέτευε για δήθεν εντοπισμό του 33χρονου, οι οποίες δεν επιβεβαιώθηκαν, προέκυψε ότι δε στηρίζονταν σε διενεργούμενη έρευνα και ο ίδιος δε διέθετε εξειδικευμένο εξοπλισμό.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές (υπολογιστές, οθόνες, φορητοί υπολογιστές κλπ και τρία κινητά τηλέφωνα) και προσωπικά αντικείμενα του εξαφανισθέντος.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.
38 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Η Coca-Cola και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μαζί αυτά τα Χριστούγεννα: Μια μεγάλη αγκαλιά για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη

Για την Coca-Cola, τα Χριστούγεννα δεν είναι απλώς μια γιορτή. Είναι η στιγμή που η μαγεία της προσφοράς συναντά την ανάγκη για αλληλεγγύη. Η εποχή που μας θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να στεκόμαστε δίπλα σε όσους μας χρειάζονται.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης