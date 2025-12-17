Ο 54χρονος ζήτησε €5.000 από την οικογένεια του 33χρονου γιατρού στην Κρήτη για να τον εντοπίσει μέσω «κβαντικής τεχνολογίας», συνελήφθη για απάτη
Ο 54χρονος ζήτησε €5.000 από την οικογένεια του 33χρονου γιατρού στην Κρήτη για να τον εντοπίσει μέσω «κβαντικής τεχνολογίας», συνελήφθη για απάτη
Στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές και προσωπικά αντικείμενα του 33χρονου - Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το περιστατικό
Συνελήφθη την Τρίτη (16/12) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων ημεδαπός κατηγορούμενος για απάτη στα Χανιά.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο ερευνών για υπόθεση εξαφάνισης 33χρονου από περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης, ο 54χρονος ημεδαπός παρουσιαζόμενος ως καταρτισμένος ερευνητής και πρόεδρος Ινστιτούτου σε χώρα του εξωτερικού, προσέγγισε οικείους του 33χρονου και συμφώνησε ως αμοιβή 5.000 ευρώ για την εφαρμογή εξειδικευμένης τεχνολογίας εντοπισμού στα πλαίσια των ερευνών για την ανεύρεση του.
Από τη διερεύνηση των παρεχόμενων πληροφοριών που διοχέτευε για δήθεν εντοπισμό του 33χρονου, οι οποίες δεν επιβεβαιώθηκαν, προέκυψε ότι δε στηρίζονταν σε διενεργούμενη έρευνα και ο ίδιος δε διέθετε εξειδικευμένο εξοπλισμό.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές (υπολογιστές, οθόνες, φορητοί υπολογιστές κλπ και τρία κινητά τηλέφωνα) και προσωπικά αντικείμενα του εξαφανισθέντος.
Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.
