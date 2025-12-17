Προσήχθη ερευνητής που πήρε τρίχες από τους γονείς του 33χρονου εξαφανισμένου στην Κρήτη για να τον εντοπίσει μέσω «κβαντικής τεχνολογίας»
Εξετάζεται το ενδεχόμενο σύλληψης λόγω εξαπάτησης της οικογένειας
Στην Ασφάλεια Χανίων βρίσκεται και κρατείται άνδρας, ο οποίος υποστηρίζει ότι γνωρίζει πού βρίσκεται ο 33χρονος γιατρός Αλέξης Τσικόπουλος, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται από τις 7 Δεκεμβρίου στο Ηράκλειο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ιδιώτη ερευνητή, ο οποίος κλήθηκε από τις Αρχές να δώσει εξηγήσεις για τους ισχυρισμούς του, καθώς ανέφερε ότι μέσω «κβαντικής τεχνολογίας» έχει καταφέρει να εντοπίσει ίχνη του αγνοούμενου.
Όπως φέρεται να υποστήριξε, είχε λάβει από την οικογένεια του 33χρονου τρίχες του αγνοούμενου, τις οποίες τοποθέτησε σε ειδικό μηχάνημα. Μέσω διαδικασίας που –όπως ισχυρίζεται– βασίζεται στην κβαντική φυσική και τη χρήση δορυφόρων, ανέφερε ότι εντόπισε ίχνη του Αλέξη Τσικόπουλου στην περιοχή του λιμανιού της Σούδας.
Ωστόσο, σύμφωνα με τους ίδιους ισχυρισμούς, δεν κατέστη δυνατός ο ακριβής εντοπισμός του, καθώς –όπως είπε– ο αγνοούμενος «κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα».
Οι πληροφορίες αυτές περιήλθαν στην Ασφάλεια Χανίων, η οποία προχώρησε στην προσαγωγή του άνδρα, καθώς εκτιμάται ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις πως οι γονείς του 33χρονου, μέσα στην αγωνία τους να βρουν το παιδί τους, ενδέχεται να πείστηκαν για την ύπαρξη και την αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης μεθόδου.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μέσα στην ημέρα δεν αποκλείεται η προσαγωγή να μετατραπεί σε σύλληψη, ενώ ο ιδιώτης ερευνητής αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων για τα περαιτέρω.
Η υπόθεση της εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού εξακολουθεί να απασχολεί έντονα τις Αρχές, οι οποίες συνεχίζουν τις έρευνες χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προκύψει κάποιο επιβεβαιωμένο στοιχείο για την τύχη του.
