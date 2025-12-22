Ταυτοποιήθηκαν εννέα άτομα που ξυλοκοπούσαν και λήστευαν άνδρες που έκλειναν ραντεβού με ανήλικες στη Θεσσαλονίκη
Οι Αρχές ταυτοποίησαν τους εννέα για πέντε υποθέσεις, ωστόσο οι επιθέσεις στο άλσος των Μετεώρων είναι οκτώ
Ταυτοποιήθηκαν εννέα άτομα που δρούσαν ως αυτόκλητοι τιμωροί στο άλσος των Μετεώρων στη Θεσσαλονίκη. Οι συγκεκριμένοι ξυλοκοπούσαν και λήστευαν άτομα που έκλειναν διαδικτυακά ραντεβού με ανήλικες.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, εννέα άτομα έχουν ταυτοποιηθεί εκ των οποίων οκτώ είναι αγόρια και ένα είναι κορίτσι. Ο ένας, 21 ετών, φέρεται ότι είναι ο αρχηγός της σπείρας ενώ τα άλλα άτομα είναι 16-17 ετών και κατοικούν στις περιοχές των Μετεώρων και της Πολίχνης.
Οι Αρχές ταυτοποίησαν τους εννέα για πέντε υποθέσεις, ωστόσο οι επιθέσεις στο άλσος των Μετεώρων είναι οκτώ. Με «δόλωμα» μία από τις κοπέλες, που εμπλέκονται στην υπόθεση (καθώς εκτιμάται ότι τα άτομα, που εμπλέκονται είναι περισσότερα), τα θύματα πήγαιναν στο δάσος και εκεί αφού τα χτυπούσαν, στο τέλος τα λήστευαν.
