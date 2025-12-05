H ΕΛΑΣ στα ίχνη της ομάδας που στήνει ενέδρες και ξυλοκοπά άνδρες, πώς τους παγιδεύει μέσω Facebook
H ΕΛΑΣ στα ίχνη της ομάδας που στήνει ενέδρες και ξυλοκοπά άνδρες, πώς τους παγιδεύει μέσω Facebook
Το ένα από τα θύματά έχει παραδεχθεί ότι μιλούσε με ανήλικη κοπέλα επιβεβαιώνει η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ
Για την ομάδα νεαρών που «παγιδεύουν» άνδρες στη Θεσσαλονίκη παριστάνοντας τις ανήλικες κοπέλες online, κλείνοντας ραντεβού μαζί τους και κατόπιν ξυλοκοπώντας τους μίλησε σήμερα η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου.
Η Κωνσταντία Δημογλίδου είπε πως υπάρχει ένα περιστατικό «μέχρι στιγμής καταγράφεται ως ληστεία γιατί ο άνθρωπος αυτός μέχρι στιγμής νοσηλεύεται και δεν έχει καταθέσει».
Σύμφωνα με την ίδια, όμως, υπήρχαν δύο περιστατικά μέσα στον Νοέμβριο που ομοιάζουν μεταξύ τους και κατέληξαν και σε ληστεία.
Ο ένας μάλιστα αποδέχθηκε ότι συνομιλούσε με μία ανήλικη κοπέλα, – ή έτσι θεωρούσε – και στη συνέχεια κλείστηκε κάποιο ραντεβού.
«Του επιτέθηκαν τουλάχιστον 10 άτομα. Θα δούμε και αυτό το περιστατικό πώς θα εξελιχθεί γιατί έως τώρα καταγράφεται ως ληστεία. Έχουμε δει και ομάδες στην Αττική και αυτό χρησιμοποιείτο ως πρόφαση ώστε να ληστέψουν το θύμα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση» πρόσθεσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.
Όπως ανέφερε χθεσινό δημοσίευμα του protothema.gr, όλες οι επιθέσεις που έγιναν τις τελευταίες ημέρες έχουν πανομοιότυπα χαρακτηριστικά και τρόπο δράσης: ομάδα ατόμων – μεταξύ των οποίων εκτιμάται ότι οι περισσότεροι είναι ανήλικοι – στήνει ενέδρες σε άνδρες μεγαλύτερης ηλικίας από τους ίδιους και τους ξυλοκοπεί στο άλσος Μετεώρων.
Είναι ενδεικτικό ότι από την περασμένη Παρασκευή έως και την Κυριακή έλαβαν χώρα τρία περιστατικά, ενώ τουλάχιστον σε μία περίπτωση το θύμα χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο και να νοσηλευτεί καθώς έφερε κατάγματα και άλλα τραύματα.
Πρόκειται για έναν 48χρονο, ο οποίος ακόμη δεν έχει δώσει επίσημη κατάθεση στην ΕΛΑΣ προκειμένου να περιγράψει πώς έπεσε στα χέρια των ατόμων που, σύμφωνα με όσα ανέφερε, τον ξυλοκόπησαν.
Ωστόσο, φαίνεται να απέδωσε το περιστατικό σε ληστεία, καθώς του άρπαξαν ένα μικρό χρηματικό ποσό. Ο ίδιος αναμένεται να δώσει κατάθεση στους αστυνομικούς.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ο νεαρός, ο οποίος πέρασε χθες το μεσημέρι την πόρτα του Αστυνομικού Τμήματος Παύλου Μελά, ανέφερε ότι έκλεισε ραντεβού μέσω Facebook με μια κοπέλα και τελικά αποδέχθηκε ενέδρα.
Όπως είπε, όταν έφτασε στο σημείο της συνάντησης βράδυ Κυριακής δέχθηκε άγρια επίθεση από ομάδα περίπου 20 ατόμων οι οποίοι τον ξυλοκόπησαν με γροθιές και κλωτσιές.
Παρόμοια επίθεση είχε σημειωθεί και στην περιοχή της Πολίχνης στις 17 Νοεμβρίου. Σε αυτήν την περίπτωση, ένας 27χρονος κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα ληστείας από ομάδα 20 ατόμων, που με χρήση σωματικής βίας τού απέσπασαν το κινητό του τηλέφωνο και το πορτοφόλι με χρήματα, χρεωστική κάρτα και προσωπικά έγγραφα.
Το χρονικό της υπόθεσηςΑνησυχία έχουν προκαλέσει διαδοχικά περιστατικά ξυλοδαρμών και ληστειών που σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ημέρες στην περιοχή των Μετεώρων, στη Θεσσαλονίκη, και εκτιμάται ότι εμπλέκεται συμμορία ανηλίκων.
Στο πλαίσιο των ερευνών, όπως κατέθεσε προανακριτικά, είχε κλείσει ερωτικό ραντεβού στο σημείο της επίθεσης με ένα κορίτσι 14 ετών –ενώ γνώριζε την ηλικία της– ύστερα από επικοινωνία μέσω Facebook.
