H ΕΛΑΣ στα ίχνη της ομάδας που στήνει ενέδρες και ξυλοκοπά άνδρες, πώς τους παγιδεύει μέσω Facebook

Η Κωνσταντία Δημογλίδου είπε πως υπάρχει ένα περιστατικό «μ

έχρι στιγμής καταγράφεται ως ληστεία γιατί ο άνθρωπος αυτός μέχρι στιγμής νοσηλεύεται και δεν έχει καταθέσει».



Σύμφωνα με την ίδια, όμως, υπήρχαν δύο περιστατικά μέσα στον Νοέμβριο που ομοιάζουν μεταξύ τους και κατέληξαν και σε ληστεία.



Ο ένας μάλιστα αποδέχθηκε ότι συνομιλούσε με μία ανήλικη κοπέλα, – ή έτσι θεωρούσε – και στη συνέχεια κλείστηκε κάποιο ραντεβού.



«Του επιτέθηκαν τουλάχιστον 10 άτομα. Θα δούμε και αυτό το περιστατικό πώς θα εξελιχθεί γιατί έως τώρα καταγράφεται ως ληστεία. Έχουμε δει και ομάδες στην Αττική και αυτό χρησιμοποιείτο ως πρόφαση ώστε να ληστέψουν το θύμα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση» πρόσθεσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ

.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το «δόλωμα» μέσω Facebook