Ασλανίδης για Καρυστιανού: Να παραιτηθεί από τον Σύλλογο, εμάς μας απασχολούν οι εκταφές των παιδιών όχι τα κόμματα και οι φορείς

Αιχμές κατά της Μαρίας Καρυστιανού και έντονες διαφωνίες για την κατεύθυνση του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών διατύπωσε ο Παύλος Ασλανίδης.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Naftemporiki TV και απόσπασμα της οποίας προβλήθηκετην εκπομπή «Το Πρωινό» υποστήριξε ότι η Μαρία Καρυστιανού θα πρέπει να παραιτηθεί από τη θέση της προέδρου του Συλλόγου. Όπως ανέφερε, το ζήτημα είναι πρωτίστως ηθικό και σχετίζεται με τον ρόλο που έχει αναλάβει να εκπροσωπεί τους συγγενείς των θυμάτων.

Όπως είπε, η κυρία Καρυστιανού δεν τήρησε όσα είχαν συμφωνηθεί εντός του Συλλόγου, αναφερόμενος στις συζητήσεις που έχουν ανοίξει το τελευταίο διάστημα για τη δημιουργία πολιτικού φορέα ή κόμματος. Όπως είπε, οι εξελίξεις αυτές προκαλούν ένταση στο εσωτερικό του Συλλόγου, τη στιγμή που –όπως τόνισε– οι συγγενείς των θυμάτων έχουν μπροστά τους κρίσιμα και επώδυνα ζητήματα.

Σε αυτό το πλαίσιο ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν έπρεπε αυτή τη στιγμή να κάνει αυτήν την κίνηση. Τρέχουμε για τα δικαστικά, με τους τεχνικούς συμβούλους, έχουμε μπροστά μας τις εκταφές των παιδιών, αυτά είναι τα ζητήματα που μας απασχολούν όχι αν θα κάνουμε κόμματα ή φορείς».

«Είναι ηθικό το θέμα, πρέπει να παραιτηθεί. Δυστυχώς η Μαρία έπεσε στην παγίδα των δημοσκοπήσεων. Όταν μία απλή πολίτης ξαφνικά μπαίνει σε δημοσκοπήσεις με πρώην πρωθυπουργούς όπως τον Αντώνη Σαμαρά και τον Αλέξη Τσίπρα, την πλησιάζουν επικοινωνιολόγοι κλπ, της φορτώνουν τα μυαλά. Δυστυχώς φούσκωσαν τα μυαλά της και δεν έμεινε πιστή σε αυτό που είπαμε», κατέληξε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι οι υπόλοιποι συγγενείς των θυμάτων, όπως είπε, δεν ασχολούνται με πολιτικές διεργασίες, αλλά με τις εκταφές των σορών των παιδιών τους και με την κάλυψη των αυξημένων δικαστικών εξόδων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ολοκληρη η συνέντευξη Ασλανίδη:

Π. Ασλανίδης: Δυστυχώς η Μ. Καρυστιανού έπεσε στην παγίδα των δημοσκοπήσεων, πρέπει να παραιτηθεί


Στο μεταξύ, τις τελευταίες ημέρες πραγματοποιήθηκε έλεγχος από κλιμάκιο του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών. Η Μαρία Καρυστιανού έκανε λόγο για «δόλιο χτύπημα της κυβέρνησης», συνδέοντας τον έλεγχο με πολιτικές σκοπιμότητες. Πληροφορίες από την ΑΑΔΕ, ωστόσο, αναφέρουν ότι πρόκειται για τυπική και συνηθισμένη διαδικασία, στο πλαίσιο διαχειριστικού ελέγχου, χωρίς να συνδέεται με κάποια έκτακτη ή στοχευμένη ενέργεια.
