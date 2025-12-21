Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Φωταγωγήθηκε ένα από τα ψηλότερα χριστουγεννιάτικα δέντρα στα Χανιά, το ύψος του ξεπερνά 40 μέτρα
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες - Το χριστουγεννιάτικο δέντρο είναι στο Ξυλόσκαλο
Ένα από τα μεγαλύτερα χριστουγεννιάτικα δέντρα στην Κρήτη, αν όχι και στην Ελλάδα φωταγωγήθηκε την Κυριακή, στην περιοχή του Ομαλού στα Χανιά.
Πλήθος κόσμου βρέθηκε από το μεσημέρι στο Ξυλόσκαλο, την είσοδο του Φαραγγιού της Σαμαριάς, για να παρακολουθήσει την φωταγώγηση του δέντρου, το ύψος του οποίου ξεπερνά τα 40 μέτρα, σύμφωνα με το zarpanews.gr.
Στην εκδήλωση έγινε και μουσικό σόου, ενώ προσφέρθηκε φαγητό και αλκοόλ. Μικροί και μεγάλοι που βρέθηκαν στον Ομαλό, θαύμασαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο που εντυπωσιάζει.
